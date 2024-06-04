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Общество 4 июня 2024 09:41

Салават Фатхетдинов cтанет хедлайнером Сабантуя в Бугульме

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Салават Фатхетдинов cтанет хедлайнером Сабантуя в Бугульме
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хедлайнером Сабантуя в Бугульме станет топ-звезда татарской эстрады, народный артист Татарстана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов. Сабантуй пройдет в эту субботу, 8 июня, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Кроме того, гостями праздника станут лауреат международных конкурсов Гульназ Султанова и ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов.

Участников Сабантуя в Бугульминском районе ждут тематические площадки, выставка сельскохозяйственной техники и продукции, торговые ряды.

Все желающие смогут испытать себя в спортивных состязаниях: национальной борьбе корэш, соревнованиях по гиревому спорту, лазанию на столб. Также будет возможность сдать нормативы ГТО.

Запланированы традиционные конные скачки, концертная программа и, конечно же, чествование передовиков сельского хозяйства.

Во второй раз на Сабантуе будут организованы состязания «Аударыш» — это национальный татарский вид спорта.

Ранее «Татар-информ» сообщал о хедлайнерах Сабантуя в Нижнекамске.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

#салават фатхетдинов
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