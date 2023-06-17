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Общество 17 июня 2023 14:12

На Сабантуе в Челнах за звание абсолютного батыра и «Москвич» сразятся 250 борцов

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Сегодня на Сабантуе в Набережных Челнах на звание абсолютного батыра будут претендовать около 250 человек. Призом для победителя станет новый автомобиль «Москвич».

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

«Борцовская школа у нас очень достойная. Надеемся, что наши борцы порадуют нас интересной борьбой!» — заявил ранее мэр Автограда Наиль Магдеев, уточнив, что приобрести приз для победителя соревнований по корэш удалось благодаря спонсорам.

Фото: © Екатерина Сайбель / «Татар-информ»

Празднование Сабантуя в Челнах продолжается. Внимание публики привлекает в том числе такая новая площадка, как выставка ретротракторов. Изготовленные около ста лет назад машины доставили из Научно-технического музея истории трактора, находящегося в Чебоксарах.

Видео: Екатерина Сайбель / «Татар-информ».

#Набережные Челны #сабантуй
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