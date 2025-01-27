На Рождественских чтениях в Москве презентовали проект «Татар-информа» «Кофе с батюшкой»

Сегодня в Москве проходят XXXIII международные образовательные Рождественские чтения, где презентовали проекты «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против».

От Казанской епархии в чтениях выступил руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии ирей Александр Ермолин. Он же является постоянным спикером православных проектов «Татар-информа».

Фото: © Александр Ермолин

«Я представил наши проекты, как пример опыта взаимодействия со СМИ. Выступил в направлении "Миссионерское служение русской православной церкви". После презентации посыпалось много вопросов из зала, что очень радует. Спрашивали о темах, которые мы будем разбирать в следующих выпусках, о том, какие у нас планы на будущее. Кстати, оказалось, что смотрят наши проекты по всей стране – на чтениях многие узнавали меня именно благодаря этому», – поделился отец Александр.

Рождественские чтения в Москве будут проходить до 30 января, в этом году темой стало «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Региональный этап чтений проходил во всех регионах России с сентября по декабрь 2024 года. На мероприятии обсуждали вопросы образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.

Фото: © Александр Ермолин

Открытие чтений в Москве началось с Божественной литургии, которую совершил Святейший Патриарх Кирилл с сонмом архиереев и духовенства.

Торжественное заседание мероприятия состоится 28 января в Государственном Кремлевском Дворце. 30 января в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя представят проект итогового документа форума, там же наградят победителей и лауреатов конкурсов.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что проекты «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» заняли первое место в конкурсе «Верное слово», который проводит Московская митрополия Русской Православной Церкви.



Приз вручили отцу Александру, первое место заняла Елена Фенина. С этими же проектами она заняла первое место и на фестивале «Православие и СМИ» в Тобольске.

Информационное агентство «Татар-информ» расширило свою просветительскую деятельность, запустив видеоподкаст «Кофе с батюшкой». Ведущим проекта стал иерей, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.

Формат подкаста предполагает неформальные беседы о православии, в процессе которых священник отвечает на наиболее частые вопросы верующих и развенчивает популярные мифы. Среди тем, уже освещенных в рамках проектов «Батюшка против» и «Кофе с батюшкой», правила подачи церковных записок, особенности соблюдения Великого поста и вопросы о суевериях.