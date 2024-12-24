На республиканскую елку в Казань поедут 476 альметьевских детей из семей участников СВО

На республиканскую елку в столицу Татарстана поедут 476 детей военнослужащих из Альметьевска. Традиционное мероприятие пройдет 25 декабря в Ледовом дворце «Татнефть-Арена».

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, для перевозки детей организован выезд 12 автобусов в сопровождении экипажей ГИБДД, закреплены 32 работника из управлений образования, молодежи, 12 сотрудников полиции, 12 медицинских работников.

Для детей участников СВО в возрасте от 3-х до 17 лет республикой подготовлены новогодние подарки, 476 детей получат их по окончании мероприятия, а 648 подарков для детей в возрасте с 3-х до 9 лет привезут в этот день из Казани. Подарки можно получить, посетив новогодний спектакль-мюзикл «Назад в детство» в ДК «Нефтьче» 23, 26 или 27 декабря. В эти дни запланировано по два показа в день.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 234 елабужских школьника из семей военных поедут на республиканскую елку в Казань.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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