234 елабужских школьника из семей военных поедут на республиканскую елку в Казань

В общей сложности 234 школьника из семей военнослужащих — уроженцев Елабужского района Татарстана в возрасте от 10 до 17 лет примут участие в традиционной республиканской елке в Казани. Об этом на городской планерке сообщил заместитель руководителя исполкома Елабужского района РТ по социальным вопросам Надир Курамшин.

Мероприятие состоится 25 декабря в «Татнефть Арене». Ожидается, что событие соберет более 10 тыс. детей со всего Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республиканской елке примут участие 1,2 тыс. детей участников спецоперации из Набережных Челнов.