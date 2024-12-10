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СВО 10 декабря 2024 16:57

234 елабужских школьника из семей военных поедут на республиканскую елку в Казань

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В общей сложности 234 школьника из семей военнослужащих — уроженцев Елабужского района Татарстана в возрасте от 10 до 17 лет примут участие в традиционной республиканской елке в Казани. Об этом на городской планерке сообщил заместитель руководителя исполкома Елабужского района РТ по социальным вопросам Надир Курамшин.

Мероприятие состоится 25 декабря в «Татнефть Арене». Ожидается, что событие соберет более 10 тыс. детей со всего Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республиканской елке примут участие 1,2 тыс. детей участников спецоперации из Набережных Челнов.

Презентация предоставлена пресс-службой Елабужского района РТ.

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