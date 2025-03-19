На Республиканском ифтаре состоялась коллективное разговение

Раис Татарстана Рустам Минниханов и 13 тысяч мусульман прочли ахшам-намаз и приступили к разговению.

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» проходит XIII Республиканский ифтар. Перед ним состоялся IX Съезд ДУМ РТ, на котором были переизбраны муфтий и главный казый Татарстана.

Напомним, что на 13-ый Республиканский ифтар пришли верующие из разных уголков Татарстана, высокопоставленные руководители, участники СВО, а также известные религиозные, общественные, культурные и государственные деятели, сообщала пресс-служба ДУМ РТ.

Программа Республиканского ифтара началась в 15.00 в фойе «Казань Экспо», где участников встретила масштабная экспозиция о вкладе мусульман в Победу в ВОВ и в поддержку участников СВО. Кроме того, там была выставка достижений ДУМ РТ.

В 16.45 в павильоне №2, который оборудовали под совершение коллективного намаза, началась сценическая программа: проповеди от известных татарских хазратов на тему достоинств месяца Рамадан и любви к Родине и мусульманские песнопения – мунаджаты.

Столы разговения разместили в Павильоне №3. Здесь гостей ифтара ждут блюда в ланч-боксах. Меню включает в себя гречку с мясом, сухофрукты, фрукты, овощи, воду, выпечку, сладости.