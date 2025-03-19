Казыем Татарстана переизбран Джалиль хазрат Фазлиев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главным казыем Татарстана единогласно был избран Джалиль хазрат Фазлиев. Пост главного шариатского судьи республики хазрат занимает 19 лет, с 2006 года.

Выборы муфтия и казыя Татарстана прошли на IX Съезде ДУМ РТ в священный месяц Рамадан. Участие приняли 1520 имамов. После окончания съезда на площадке МВЦ «Казань Экспо» пройдет Республиканский ифтар.

Главный кызый родился 24 сентября 1956 года в селе Бурбаш Балтасинского района РТ. В 1979-м он окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономист». В 1979-1980 годы Джалиль хазрат Фазлиев служил в армии СССР, а после до 1988-го работал в администрации Балтасинского района. В 1988-1994 годы занимал должность главного экономиста совхоза «Борбаш». С 1990 года – имам мечети села Бурбаш. В 1998-м он предложил построить новую мечеть в селе Бурбаш и ввести изучения основ ислама в школах. С 1994 года – мухтасиб Балтасинского района. С 1995 года – Председатель центральной ревизионной комиссии ДУМ РТ. С 2006 года – главный казый Татарстана. Также Джалиль хазрат Фазлиев – автор нескольких популярных книг по исламской тематике, известный проповедник. Четыре раза совершил паломничество в Хадж.