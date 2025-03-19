Муфтием Татарстана в четвертый раз стал Камиль хазрат Самигуллин

Глава Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана

Родился 22 марта 1985 года в п.Красногорский Звениговского района Марийской АССР.

В 2003 году окончил Северо-Кавказский исламский университет (Махачкала), в 2007 году – медресе в Стамбуле, в 2013 году – шариатский факультет КИУ, в 2018 году ‒ теологический факультет Российского исламского института.

В 2007-2008 годах был имамом в пгт Новоаганск Нижевартовского района Тюменской области. В 2008 году был избран имамом мечети «Тынычлык» в Казани.

В 2011 году возглавил издательский отдел ДУМ РТ. Работал заместителем муфтия по научной работе, являлся членом президиума ДУМ РТ, членом совета улемов ДУМ РТ, советником главного казыя РТ, руководителем экспертного совета ДУМ РТ.



С 17 апреля 2013 года – муфтий Татарстана.



В июле 2016 года стал директором медресе «Мухаммадия».

Доктор исламских наук. Коран-хафиз.

Мастер спорта и обладатель черного пояса 1 дан по традиционному джиу-джитсу, обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу.