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Общество 4 февраля 2025 20:00

На Республиканский ифтар уже зарегистрировались 13 тыс. человек

На Республиканский ифтар уже зарегистрировались 13 тыс. человек, сообщают в официальной группе мероприятия.

Напомним, что встреча пройдет в Казань Экспо 19 марта.

На Республиканский ифтар еще можно присоединиться волонтером. Для участия надо зарегистрироваться на сайте.

Напомним, что в 2024 году Республиканский ифтар проводился в Казани 12-й раз. На нем собралось рекордное на тот момент и знаковое число гостей – около 12 тысяч человек. Причем приехали верующие не только из столицы РТ и районов Татарстана, но и из других регионов России и стран мира.

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#республиканский ифтар #Казань #регистрация
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