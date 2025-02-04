На Республиканский ифтар уже зарегистрировались 13 тыс. человек, сообщают в официальной группе мероприятия.

Напомним, что встреча пройдет в Казань Экспо 19 марта.

На Республиканский ифтар еще можно присоединиться волонтером. Для участия надо зарегистрироваться на сайте.

Напомним, что в 2024 году Республиканский ифтар проводился в Казани 12-й раз. На нем собралось рекордное на тот момент и знаковое число гостей – около 12 тысяч человек. Причем приехали верующие не только из столицы РТ и районов Татарстана, но и из других регионов России и стран мира.