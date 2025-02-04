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Общество 4 февраля 2025 14:17

Невестка Эрдогана примет участие в Fashion Iftar в Казани

Невестка Эрдогана примет участие в Fashion Iftar в Казани
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Невестка Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Рейян Узунер и ее мать примут участие в Fashion Iftar, который пройдет в Казани. Об этом сообщила автор и организатор проекта Джаннат Мингазова.

«Да, действительно, они подтвердили свое участие, мы их ожидаем», – сказала Мингазова в интервью «Миллиард.Татар».

Fashion Iftar проводится в священный для мусульман месяц Рамадан, участие в нем принимают исключительно женщины. В этом году месяц Рамадан начнется 28 февраля после захода солнца и завершится 29 марта.

#Турция #Реджеп Эрдоган
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