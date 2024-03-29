Молитвы о жертвах теракта в Москве и 12 тыс. гостей: чем запомнился Республиканский ифтар

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году Республиканский ифтар проводился в Казани 12-й раз и собрал рекордное и знаковое число гостей – около 12 тысяч человек. Причем приехали верующие не только из Казани, городов и районов Татарстана, но и из других регионов России и стран мира.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Республиканский ифтар стал уже мероприятием мирового уровня, приехали гости из других стран и консулы. Будем думать, как расширить географию в следующем году. Здесь люди видятся, обнимаются, ифтар объединяет верующих», – отметил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Программа ифтара началась задолго до вечернего намаза. Перед павильонами выставочного центра развернули халяль-маркет с колоритной продукцией по стандартам шариата. Причем на прилавках можно было увидеть не только продукты питания, но и украшения, бижутерию, сувениры и многое другое.

Фото: rais.tatarstan.ru

За час до начала вечерней молитвы верующие начали собираться в одном из павильонов. Прибыли почетные гости, Раис Татарстана Рустам Минниханов. Фактически первым, кто встречал руководителя республики был главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. Они обнялись и обменялись парой фраз, после чего Раис РТ пожал руки игрокам команды.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С Государственным советником РТ, первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, как только он вошел в здание, захотели сделать селфи участники ифтара. Он с удовольствием сфотографировался с ними.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все гости прошли в зал для молитвы. В первом ряду места на ковриках заняли Минниханов с сыном – они по традиции проводят республиканский ифтар вместе. Шаймиев занял место на стуле – такое исключение делается, если человеку тяжело совершать намаз, ведь большую его часть приходится проводить на коленях.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здесь же можно было заметить и мэра Казани Ильсура Метшина, вице-спикера парламента Татарстана Марата Ахметова, заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова.

До начала чтения молитвы перед гостями выступил участник СВО из Татарстана Айнур Ягудин, который был мобилизован в 2022 году, получил ранение, но к сегодняшнему дню уже восстановился.

«При выполнении очередной задачи подорвался на мине, долго лечился. Было очень тяжело, помогла вера в Бога. И там мы молились каждый день: и перед боем, и после боя. Духовное управление мусульман Татарстана помогало с первого дня мобилизации, до сих пор протягивает руку помощи. Хочу поздравить весь мусульманский народ со Священным месяцем Рамадан, пожелать счастья и мира в ваших сердцах», – рассказал он. Отдельно Ягудин поблагодарил муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, который приезжал в зону СВО с гуманитарным грузом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После намаза участники ифтара прочитали дуа (молитву – прим. Т-и) за народ Палестины, о жертвах и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве, о благополучии Родины.

«Мы сегодня помолились на татарском языке за жертв теракта в Москве, народ Палестины, за всех верующих во всем мире, чтобы везде было спокойствие. Считаю, это очень важно», – поделился Камиль хазрат Самигуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прочитав молитвы, все направились в зал, где был приготовлен ужин. Угощениями стали традиционный плов, выпечка, фрукты и овощи. Из напитков на столах были вода и лимонад.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что примечательно, ифтар стал местом, где не было деления между людьми, исповедующими разную религию. По правую руку от Минтимера Шаймиева, напротив муфтия республики трапезничал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Это изюминка Татарстана. Здесь никого не удивить соседством храма и мечети в Кремле, рядом с комплексом “Туган авылым” у нас храм, в Старотатарской Слободе работает еврейская школа. Межконфессиональный мир и дружба – это визитная карточка нашего региона», – считает Самигуллин.

Важно, что каждый гость мог получить в подарок мусхаф – обновленное издание Корана «Казан басмасы». Это специальный тираж для бесплатной раздачи населению и в особенности в регионах с компактным проживанием татар. Мусхафы уже переданы Всемирному конгрессу татар, в адрес ДУМ Азиатской части России, Крыма, в мухтасибаты Татарстана, в Мусульманское религиозное объединение в Республике Беларусь, в Генеральные консульства Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Казани.

Фото: © «Татар-информ»

Он соответствует всем международным стандартам и отпечатан всемирно известным уникальным шрифтом «Казан басмасы», разработанным на основе подлинного типографского оттиска. Одноименное издание впервые вышло в свет в 1803 году в Азиатской типографии Казани и вошло в историю как первый печатный Коран, получивший богословское признание в мусульманском мире.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«”Казан басмасы” – это международный бренд. Мы очень гордимся, что Коран был впервые напечатан именно у нас в Татарстане. Он был издан в 1803 году и был подготовлен самими мусульманами. Сегодня каждый смог получить обновленную версию священной книги», – пояснил Камиль хазрат Самигуллин.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru