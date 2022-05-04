На реконструкцию Горьковского шоссе в Казани направят 3,6 млрд рублей

На реконструкцию Горьковского шоссе в Казани в этом году планируется направить 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Освоение — 3,6 млрд рублей. В августе — сентябре должны получить заключение госэкспертизы, законтрактоваться. Подготовительные работы там начаты — вынос коммуникаций, временные подъезды. Это то, что позволяет проводить работы без проектной документации», — рассказал глава Миндортранса.

По словам Ханифова, сейчас прорабатывается участок пересечения с железной дорогой, чтобы, не останавливая движение поездов, проводить работы по расширению Горьковского шоссе.

Министр упомянул, что финансирование проекта по реконструкции Горьковского шоссе предусмотрено инфраструктурным кредитом. «Средства инфраструктурного кредита в размере 10,4 млрд рублей уже привлечены. Они направлены на три объекта — реконструкцию Горьковского шоссе, дороги по улице Осиновская и строительство Вознесенского тракта. Более того, на 3,8 млрд рублей будет оформляться следующий транш инфраструктурного бюджетного кредита. Эти средства планируем направить на концессионную дорогу Шали — Бавлы», — отметил он.

Председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов добавил, что для минимального захода участков Горьковского шоссе на территорию леса вопрос решался с экологами.

«Что касается железнодорожного моста, то там есть две насыпи по бокам, мы их убираем и делаем подпорные стены, минимизируя реконструкцию данного моста, — подчеркнул он. — Для улучшения дорожно-транспортной ситуации на Горьковском шоссе от улицы Музыкальная до трассы М7 предусматривается организация непрерывного движения с ликвидацией существующих светофоров, являющихся причинами образования заторов. Протяженность данного участка составляет 11,4 километра. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы».

Первый заместитель директора — технический директор «Главтатдортранса» Александр Куканов уточнил, что в этом году на проект планируется получить положительное заключение госэкспертизы.

«Идут проектные и подготовительные работы. В габарите моста мы умещаемся. То есть разбираем откосы и третьей полосой вписываемся. Велосипедную дорожку и пешеходный переход планируем сделать методом прокола в теле железнодорожной насыпи», — заметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Казани назначили общественные обсуждения по проекту реконструкции Горьковского шоссе.