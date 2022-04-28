Мэрия Казани назначила общественные обсуждения по реконструкции Горьковского шоссе

Власти Казани назначили общественные обсуждения по проекту реконструкции Горьковского шоссе. Предполагается перестроить участок от улиц Чкалова и Халтурина до трассы М7.

Обсуждения на сайте dispute.kzn.ru будет проходить с 28 апреля по 19 мая, следует из постановления, опубликованного в Сборнике документов и правовых актов МО Казани.

Из проекта следует, что длина реконструируемого участка составит 11,3 км. Расчетная скорость дороги – 70 км/ч. Заложена в проект и велодорожка, шириной – 1,5 м.

Ранее уже сообщалось, что проект реконструкции Горьковского шоссе предполагает расширение дороги до шести полос. Планируется построить три многоуровневых и три одноуровневых развязки, несколько подземных пешеходных переходов, которые обеспечат непрерывное движение авто без светофоров.