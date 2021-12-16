Реализация проекта по расширению Горьковского шоссе до шести полос начнется в 2022 году

В Казани реализация проекта реконструкции Горьковского шоссе до шести полос движения начнется в следующем году. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Горьковское шоссе от начала М7 до кольца, где ЗАГС, будет шестиполосным. А железнодорожный мост вошел в проект Кольцевой железной дороги. Там будет построен дополнительный железнодорожный мост. По существующему мосту рассматриваются два варианта, и сейчас идет технико-экономическое обоснование. Или мы рядом, как предложили железнодорожники, делаем тоннель, это самое дешевое решение, или перестраиваем его», — рассказал глава Миндортранса.

Ханифов напомнил, что Татарстану одобрен инфраструктурный кредит в размере 10,4 млрд рублей. Эти средства направят на строительство Вознесенского тракта (более 6 млрд рублей), реконструкцию Горьковского шоссе (свыше 3 млрд рублей) и дороги по улице Осиновская (более 1 млрд рублей). «Мы должны начать работы в 2022 году и завершить в 2023-м», — отметил министр.