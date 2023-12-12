На реконструкцию ЦУМа в Казани выделили 9,8 млн рублей

9,8 млн рублей – такова сумма первого транша, выделенного на реконструкцию ЦУМа в Казани. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

На объекте планируется выполнение строительно-монтажных и прочих работ, включая установку и монтаж оборудования. Срок выполнения работ – до 1 декабря 2024 года. Заказчик – Главстрой РТ.

Напомним, в здании ЦУМа планируют открыть Центр народных промыслов. Он станет местом притяжения для казанцев и туристов: там разместят мастерские, производственные площадки и пространства для проведения мастер-классов.

Ранее здание ЦУМа уже осмотрел Раис РТ Рустам Минниханов. Он поручил строителям осмотреть все этажи, определить полезные площади для будущих мастерских и предусмотреть зону питания.

«Главное, это место должно стать центром притяжения для людей», — отметил Минниханов в тот день.