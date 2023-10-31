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В Минкульте Татарстана раскрыли подробности дальнейшей судьбы ЦУМа
В будущем Центре народных промыслов, который расположится в здании ЦУМа, сейчас идет процесс проектирования. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Объект очень серьезный и расположен в серьезном месте, мы на него большие надежды возлагаем. В том числе стоит задача вернуть былую славу центрального универсального магазина», — рассказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.
Он также вспомнил, что в свое время это был центральный магазин, куда приходили все жители столицы.
«Я в детстве пил молочный коктейль в кафетерии, — поделился гость пресс-конференции. — Сейчас стоит задача — в современном облике вернуть традицию жителей и гостей столицы. А именно при посещении города Казани обязательно посещать ЦУМ».
С этим связано решение по концепции. «Оно рассматривается со всех сторон, проводится экспертная сессия. Важно именно на стадии концепции и идеологии содержания не ошибиться, чтобы достигнуть тех задач, которые мы ставим перед собой», — подчеркнул замминистра.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что концепция будущего места притяжения для казанцев и туристов предполагает размещение в здании мастерских, производственных площадок и пространств для проведения мастер-классов. В начале октября здание ЦУМа осмотрел Раис РТ Рустам Минниханов.
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