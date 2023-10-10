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Минниханов осмотрел здание ЦУМа, где расположится Центр народно-художественных промыслов
Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел здание ЦУМа, в котором планируют разместить Центр народно-художественных промыслов и мастеров, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Концепция будущего места притяжения для казанцев и туристов предполагает размещение в здании мастерских, производственных площадок и пространств для проведения мастер-классов.
Рустам Минниханов осмотрел цокольный этаж, основные залы первого и второго этажей и прилегающую к зданию территорию. Он поставил перед строителями задачу осмотреть все этажи, определить полезные площади для использования под мастерские и производственные точки, а также предусмотреть зону питания. Кроме того, во время модернизации будет произведена замена электрики и системы вентиляции.
«Главное, это место должно стать центром притяжения для людей», — подчеркнул Раис РТ.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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