Минниханов осмотрел здание ЦУМа, где расположится Центр народно-художественных промыслов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел здание ЦУМа, в котором планируют разместить Центр народно-художественных промыслов и мастеров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Концепция будущего места притяжения для казанцев и туристов предполагает размещение в здании мастерских, производственных площадок и пространств для проведения мастер-классов.

Рустам Минниханов осмотрел цокольный этаж, основные залы первого и второго этажей и прилегающую к зданию территорию. Он поставил перед строителями задачу осмотреть все этажи, определить полезные площади для использования под мастерские и производственные точки, а также предусмотреть зону питания. Кроме того, во время модернизации будет произведена замена электрики и системы вентиляции.

«Главное, это место должно стать центром притяжения для людей», — подчеркнул Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ