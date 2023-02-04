На реконструкцию цеха сборки Ту-214 на Казанском авиационном заводе направят 113 млн

На реконструкцию и техническое перевооружение цеха окончательной сборки самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе из федерального бюджета направят почти 113 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, одна из основных задач – создание условий для одновременного размещения восьми самолотов для реконструкции.

Заказчиком преокта выступает ПАО «Туполев», которое определит подрядчика 15 февраля этого года. Работы будут вестись в течение 11 месяцев с момента подписания контракта.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» заказал у Объединенной авиастроительной корпорации 339 лайнеров, в том числе 40 Ту-214, которые производятся на Казанском авиационном заводе. При этом компания хочет потребовать от производителя уменьшить экипаж Ту-214 и модифицировать кабину.