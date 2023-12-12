На редактора Idel. Реалии* Алсу Курмашеву возбудили еще одно уголовное дело

На редактора Idel. Реалии* Алсу Курмашеву возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти.

Как стало известно «Татар-информу», в ноябре издание Idel. Реалии* под редакцией Курмашевой выпустило книгу под названием «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», осуждающую спецоперацию на Украине.

По данным источника агентства, в декабре 2022 года журналистка провела презентацию книги и выложила видеозапись на подкасте канала «Радио Свобода»* на видеохостинге YouTube. Кроме того, она рекомендовала ее использовать в зарубежных школах, размещать в библиотеках, а также в антивоенных чтениях.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Это третье уголовное дело для Курмашевой, журналистка уже находится в СИЗО. Предыдущие уголовные дела возбуждены по статьям: «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах» и «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства».

Напомним, Алсу Курмашеву задержали по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и сбору информации о военной деятельности России. Она осуществляла целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и проживала на постоянной основе в Чехии, скрывая этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России. Муж Курмашевой – Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.

* внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента