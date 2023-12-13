На развитие туризма в Татарстане по нацпроекту выделят почти 126 млн рублей

Республика Татарстан в 2024 году получит из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» единую субсидию в размере более 125,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Субсидия предназначена для достижения регионом показателей государственной программы РФ «Развитие туризма», отмечают в ведомстве.

При этом бюджет РТ выделит на указанные цели свыше 29,5 млн рублей. Это 19% от общей суммы — в соответствии с установленными предельными уровнями софинансирования расходных обязательств.

«Таким образом, общий объем софинансируемых расходных обязательств на указанные цели на 2024 год составляет 155 млн 447,3 тыс. рублей», — уточняют в Минфине Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что открытие трассы М12 «Восток» позволит привлечь в Казань дополнительный миллион туристов.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Глава государства отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах.

«Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен Путин.