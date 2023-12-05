Открытие трассы М12 позволит привлечь в Казань дополнительный млн туристов

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Открытие трассы М12 может привлечь в Казань дополнительный миллион туристов, рассказал на пленарном заседании форума «Казаныш: отражение идентичности» мэр Казани Ильсур Метшин.

«С полным вводом трассы в эксплуатацию Казань еще раз подтвердит свою роль моста между Востоком и Западом. Новая дорога не только окажет влияние на экономику, но и, как следствие, повлияет на жизнь расположенных рядом с ней городов, открывая для них новые возможности», — отметил градоначальник.

Экономический эффект от строительства трассы, по данным постановления комитета Госсовета РТ, оценивается примерно в 146 млрд рублей, а макроэкономический эффект — в 2,4 трлн рублей.

Кроме того, на 15-20 тысяч возрастёт количество рабочих мест в смежных областях, а совокупный объем отгруженной продукции за время строительства дороги составит порядка 350-400 млрд рублей.

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» проходит в Казани с 5 по 7 декабря и предваряет Саммит стран БРИКС в Казани в октябре 2024 года. В крупнейшем урбанистическом конгрессе участвуют иностранные делегаты из 7 стран: мэры крупнейших городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты. В частности, более 200 спикеров из России, эксперты из стран БРИКС — Китая, Ирана, Индии, ОАЭ.