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На разгромивших кафе Нурминского возбудили административку, полицейские выясняют ущерб
В отношении двоих жителей Казани, устроивших накануне погром в кафе быстрого питания, составлены административные материалы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД Казани. В настоящее время полицейские устанавливают размер причиненного ущерба.
Напомним, накануне вечером двое дебоширов пришли в заведение, которое принадлежит рэп-исполнителю Нурминскому (настоящее имя – Альберт Шарафутдинов), разбили дверь и распугали посетителей.
Оба нападавших задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались 33-летний и 44-летний жители Казани. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заявили в ведомстве.
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