news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 25 сентября 2024 16:47

На разгромивших кафе Нурминского возбудили административку, полицейские выясняют ущерб

Скопировать ссылку

В отношении двоих жителей Казани, устроивших накануне погром в кафе быстрого питания, составлены административные материалы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УМВД Казани. В настоящее время полицейские устанавливают размер причиненного ущерба.

Напомним, накануне вечером двое дебоширов пришли в заведение, которое принадлежит рэп-исполнителю Нурминскому (настоящее имя – Альберт Шарафутдинов), разбили дверь и распугали посетителей.

Оба нападавших задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались 33-летний и 44-летний жители Казани. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, заявили в ведомстве.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100