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Происшествия 24 сентября 2024 22:40

В Казани поймали дебоширов, устроивших разгром в заведении рэпера Нурминского

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Полицейские задержали мужчин, устроивших разгром в кафе быстрого питания в Московском районе Казани. Выяснилось, что точка принадлежит рэп-исполнителю Нурминскому (настоящее имя – Альберт Шарафутдинов).

Как сообщают в УМВД Казани, в отдел полиции поступило сообщение что двое неизвестных зашли в заведение и повредили имущество. После этого на место прибыли стражи порядка. Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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