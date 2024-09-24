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Новости Татарстана и Казани
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В Казани поймали дебоширов, устроивших разгром в заведении рэпера Нурминского
Полицейские задержали мужчин, устроивших разгром в кафе быстрого питания в Московском районе Казани. Выяснилось, что точка принадлежит рэп-исполнителю Нурминскому (настоящее имя – Альберт Шарафутдинов).
Как сообщают в УМВД Казани, в отдел полиции поступило сообщение что двое неизвестных зашли в заведение и повредили имущество. После этого на место прибыли стражи порядка. Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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