Появились кадры последствий разгрома в кафе рэп-исполнителя Нурминского

В распоряжении «Татар-информа» появилась видеозапись последствий разгрома кафе быстрого питания в Московском районе Казани.

Напомним, накануне вечером двое дебоширов пришли в заведение, которое принадлежит рэп-исполнителю Нурминскому (настоящее имя – Альберт Шарафутдинов), разбили дверь и распугали посетителей.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы произошедшего, двое мужчин пришли в заведение с битой и устроили погром.

«Били все вокруг битой и куском бруса. Распугали всех посетителей кафе. После этого спрятались за бытовкой, но приехал участковый», – рассказал в беседе с агентством один из очевидцев.

В настоящее время полицейские проводят проверку, злоумышленники задержаны.