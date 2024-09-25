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Происшествия 25 сентября 2024 14:52

Появились кадры последствий разгрома в кафе рэп-исполнителя Нурминского

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В распоряжении «Татар-информа» появилась видеозапись последствий разгрома кафе быстрого питания в Московском районе Казани.

Напомним, накануне вечером двое дебоширов пришли в заведение, которое принадлежит рэп-исполнителю Нурминскому (настоящее имя – Альберт Шарафутдинов), разбили дверь и распугали посетителей.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы произошедшего, двое мужчин пришли в заведение с битой и устроили погром.

«Били все вокруг битой и куском бруса. Распугали всех посетителей кафе. После этого спрятались за бытовкой, но приехал участковый», – рассказал в беседе с агентством один из очевидцев.

В настоящее время полицейские проводят проверку, злоумышленники задержаны.

#хулиганство
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