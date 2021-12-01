ГЖФ передал Казани 65 квартир в «Салават Купере» для расселения аварийного жилья

Государственный жилищный фонд при Президенте РТ передал исполкому Казани 65 квартир в ЖК «Салават Купере» для расселения граждан из аварийного жилья.

Большая часть квартир (61) однокомнатные. Также переданы по две двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Все они готовы к проживанию — сданы в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, приборами учета ресурсов и т. д.

Как отмечают в ГЖФ, горожане получат жилье за счет государства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», иницированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства ранее подчеркивал необходимость ускорить процесс расселения аварийного жилья.

«В части развития городов и поселков мы также ставим большие перед собой цели. Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья. Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб», – сказал на сентябрьском совещании Президент.

Также он поручил Правительству РФ выделить 45 млрд рублей на ликвидацию признанного аварийным жилья.