На программу туристического кешбэка в России выделят еще 3,5 млрд рублей

Из-за высокого спроса на путевки по программе туристического кешбэка Правительство России выделит еще 3,5 млрд рублей на ее продление, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

Председатель Правительства напомнил о том, что сроки акции было решено продлить до 15 апреля.

«На прошлой неделе во время отчета в Госдуме рассказал о том, что Правительство приняло решение продлить ее до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших граждан смогут купить путевку и отдохнуть в России. Направим на реализацию такой меры 3,5 млрд рублей», – сказал он.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в начале марта поручил проработать меру поддержки внутреннего туризма по аналогии с прошлым годом.

Второй этап акции стартовал 15 марта. Планировалось, что туристических сезона будет только два — зимний и осенний, но из-за текущей геополитической ситуации в мире представители отрасли обратились к Ростуризму и Правительству с просьбой запустить акцию весной.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за первую неделю программы туристического кешбэка жители Татарстана купили более 1 тыс. путевок в детские лагеря.