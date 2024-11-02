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На предприятиях Татарстана не хватает 5 тыс. инженеров – замглавы Минпромторга РТ
Предприятия Татарстана нуждаются в 5 тыс. специалистах инженерных специальностей. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.
«Хороший инженер нужен всегда. Если их будет 20, 30, 40 тыс. – мы каждому найдем место на производстве. Ни один не останется за бортом. А если говорить в цифрах, то порядка 5 тыс. Это не прямой дефицит, но есть нехватка», – сказал Карпов.
Сегодня стало известно, что продлен прием заявок на республиканский конкурс «Инженер года». Участвовать в нем, в отличие от федерального аналога, можно бесплатно.
В России критически не хватает инженеров уже практически всех специальностей. О дефиците инженерных кадров в РТ можно подробнее прочитать в материале «Татар-информа» — «"Доставщик пиццы получает больше!": почему Татарстану не хватает инженеров?».
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