Продлен срок подачи заявок на республиканский конкурс «Инженер года»

Срок подачи заявок на V республиканский конкурс «Инженер года» продлили до 12 ноября. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Аналог конкурса есть в Российской Федерации, но наш конкурс полностью бесплатный для участников, в отличие от федерального. Любой работник предприятия или студент учебного заведения может заявиться и показать себя», – рассказал на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Республиканский конкурс «Инженер года» проходит с 2019 года. Он включает в себя три возрастные категории и 12 номинаций. По итогам презентации конкурсных работ определяются 36 победителей (по три в каждой номинации с учетом возрастной категории).

В 2024 году произошли изменения в категориях. В категории «Опыт, достижения, компетентность» имеют право участвовать только работники предприятий в возрасте старше 35 лет. Таким образом, в категории «Будущие инженеры» участвуют только вузы, «Опыт, достижение, компетентность» – только предприятия, «Молодость, успех, перспектива» – и те, и другие.

За все время конкурса его участниками стали более тысячи представителей инженерной профессии, а победителями – 141 человек. Для них была организована стажировка с использованием инфраструктурной базы передового инновационного центра «Сколково» в Москве.