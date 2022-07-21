На празднование Дня Казанской иконы Богородицы приехало духовенство со всей России

Сегодня православные Татарстана встречают самый главный праздник земли Казанской – 443 года с момента обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы. В честь него пройдет традиционный крестный ход. Он начнется в 7.30 утра.

На празднование Дня Казанской иконы Богородицы приехали иерархи Русской Православной Церкви: митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, митрополит Курганский и Белозерский Даниил, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископ Кинешемский и Палехский Иларион, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Славгородский и Каменский Антоний, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Волжский и Сернурский Феофан, епископ Костомукшский и Кемский Борис.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Это будет праздник большой душевной радости и высокого духовного подъема – то, что сейчас нужно в нашей жизни. Мы хотим, чтобы на душе у людей было светло и спокойно. Люди могут прийти к Божией Матери, как к себе домой, как к родной маме. Как дети, которые приходят на праздник к родителям и получают любовь, почтение и радость», – обратился к журналистам на предпремьерном показе трилогии о Казанской иконе Божией Матери «Святитель» митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Накануне Всенощное бдение в соборе Казанской иконы Богородицы возглавили экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин и митрополит Казханский и Татарстанский Кирилл.

Буквально верез час верующие пройдут крестным ходом от Благовещенского собора Казанского Кремля к месту обретения чудотворного образа Казанской Божией Матери. Возглавит крестный ход митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Шествие завершится на территории Казанского Богородицкого мужского монастыря. На месте явления святыни будет совершена Божественная литургия. Богослужение вместе с архиереями Русской Православной Церкви в Казанском соборе совершит митрополит Кирилл. Петь на праздничной службе будет хор Сретенского мужского монастыря.