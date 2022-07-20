«Нам нужны герои»: трилогия о Казанской иконе Богородицы выходит в российский прокат

В Казани прошел предпремьерный показ фильма «Святитель». Лента завершает документально-игровую трилогию о Казанской иконе Божией Матери. О том, как священномученика Гермогена сделали символом современности, а события многовековой давности перекликаются с нынешними реалиями, – в репортаже «Татар-информа».

Посмотреть фильм «Святитель» пришли члены режиссерской команды, представители церкви во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я и сам с удовольствием на ступенечках посижу»

Фильм «Святитель» показали в Казани перед премьерой ленты в широком прокате. Демонстрация проходила в двух залах кинотеатра «Киномакс» в Kazan Mall. Посмотреть ленту пришли члены режиссерской команды, представители церкви во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом, ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева, депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова и другие.

Желающих посмотреть киноленту оказалось больше, чем кресел в залах. Гости не растерялись и устроились на ступеньках вдоль рядов. Среди них оказались и церковные служители, которые, прежде чем присесть самим, убедились, что всем хватило места.

Перед показом режиссер Алексей Барыкин поблагодарил всех за внимание к фильму.

«Мы просим прощения, что не смогли обеспечить всем желающим места. Все свои фильмы в кинотеатрах я сам всегда смотрел на ступеньках», – сказал режиссер.

«Если вы позволите, я тоже вместе с вами с удовольствием на ступенечках. Вспомним молодость», – обратился к Барыкину митрополит Кирилл. Правда, воплотить план владыки Кирилла гости не позволили, настойчиво предлагая свои места. А сам Алексей Барыкин устроился на полу прямо перед экраном.

Желающих посмотреть киноленту оказалось больше, чем кресел в залах. Гости не растерялись и устроились на ступеньках вдоль рядов. Среди них оказались и церковные служители Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам нужна улица имени Патриарха Гермогена»

Фильм «Святитель» – заключительная часть трилогии режиссера Алексея Барыкина, посвященной Казанской иконе Божией Матери. Ему предшествовали киноленты «Заступница», повествующая о самой чудотворной иконе, и «Осанна» – о жизни святой великомученицы Елизаветы Федоровны Романовой, которая вела активную благотворительную деятельность и часто приезжала в Казань. Фильм «Осанна» получил высшую награду кинофестивалей «Россия» и «Золотой Витязь», а также был номинирован на национальную кинопремию «Золотой орел».

Сюжет «Святителя» разворачивается вокруг фигуры знаменитого исторического деятеля – святого Патриарха Гермогена (бывшего митрополита Казанского), который в Смутное время был вдохновителем похода ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского для освобождения Москвы от поляков. Действие охватывает период от правления Ивана Грозного до воцарения династии Романовых.

«Сегодня как никогда нужны герои, ведь прежние годы были ознаменованы уничижением геройства, когда поносились такие личности, как Зоя Космодемьянская или Юрий Гагарин. К сожалению, сейчас много людей, у которых нет авторитета, тех, на кого бы они ориентировались. Но этими героями полна наша земля… Патриарх Гермоген – один из ярких примеров. Без него не было бы нашей страны», – уверен митрополит Кирилл.

По его мнению, многие личности сегодня забыты, а их история утрачена. В их числе оказался и святой Гермоген. После присоединения Казанского ханства к Русскому государству в 1552 году он был послан в Казань священником, где спустя 27 лет обретут чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери.

«Нам нужна улица имени Патриарха Гермогена, ведь он наш почетный гражданин. Отсюда он вышел священником, здесь он был митрополитом, построил первый каменный храм на месте явления чудотворного образа, написал тропарь Казанской иконе. Он был тем, кто духовно поднял Казань», – уверен владыка Кирилл.

В съемках фильма «Святитель» приняли участие знаменитые российские актеры – Екатерина Гусева, Александр Балуев и Дмитрий Певцов Фото: tatmitropolia.ru

«Невероятно, что нам позволили снимать на территории Московского Кремля»

В съемках фильма «Святитель» приняли участие знаменитые российские актеры – Екатерина Гусева, Александр Балуев и Дмитрий Певцов.

«Было целое приключение найти личный номер телефона знаменитых артистов, ведь через агентов шанс завлечь в проект невелик. Нужен личный контакт. Будучи глубоко верующими, эти люди после ознакомления со сценарием согласились принять участие в проекте», – поделился Барыкин.

Несмотря на свой плотный график, Александр Балуев и Екатерина Гусева приезжали в Казань, чтобы сняться в местных локациях. Съемки проходили в Казанском Кремле, на территории мужского Богородицкого монастыря, на месте Гостинодворской церкви, где когда-то служил Гермоген.

Значительная часть съемок прошла в Московском Кремле. Именно здесь проходили героические и драматические события в жизни святителя.

«Совершенно невероятно, что нам позволили снимать на территории Московского Кремля в Кремлевском дворце, где располагается резиденция Президента России. К тому же все происходило во время пандемии, нас сопровождала федеральная служба охраны. Что самое удивительное, нам позволили снимать бесплатно, хотя это стоит невероятных денег. К примеру, чтобы снять крупный план могилы Гермогена, нужно выложить 50 тыс рублей», – поделился режиссер.

Вероятно, администрация Кремля пошла навстречу создателям фильма, поскольку это патриотический, духовный проект.

Съемки проходили в Казанском Кремле, на территории мужского Богородицкого монастыря, на месте Гостинодворской церкви, где когда-то служил Гермоген Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В День народного единства документально-игровая трилогия выйдет в широкий прокат

Чудеса сопровождали на протяжении съемок всех трех фильмов. К примеру, съемкам фильма «Осанна» благоволило само небо, пославшее хорошую погоду.

«Нам нужно было снять место гибели Елизаветы Федоровны – на шахте в Алапаевске. Героини не стало летом, но так получилось, что съемки были запланированы на октябрь. Когда мы прилетели в Свердловскую область пошел снег, лежали сугробы. Делать нечего, нужно работать. И пока мы подъезжали к площадке, вышло солнце, снег растаял, зелень вокруг. Если присмотреться в кадры, вдали видны сугробы. И только мы закончили, начали собирать оборудование – снова пошел снег, замело в считанные минуты. Именно тогда я понял, что мы делаем все правильно», – поделился режиссер.

К одному из чудес можно приписать и тот факт, что трилогия, посвященная Казанской иконе Божией Матери, выйдет в широкий прокат. По словам Барыкина, проектом заинтересовались две дистрибьютерские компании. «Выход такого документально-игрового проекта не совсем типичная история для кинотеатров. Однако наши дистрибьютеры, как и мы сами, верят в его успех», – поделился ожиданиями режиссер.

Зритель впервые увидит картины на большом экране 4 ноября, в День народного единства.

Чудеса сопровождали на протяжении съемок всех трех фильмов. К одному из чудес можно приписать и тот факт, что трилогия, посвященная Казанской иконе Божией Матери, выйдет в широкий прокат Фото: tatmitropolia.ru

«Фильм посвящен тому, насколько велика разница между западной и нашей цивилизациями»

Работа над фильмом «Святитель» началась два года назад. «Тогда мы еще не понимали ни условий, ни обстоятельств, при которых он будет выходить в свет. Теперь же мы с командой осознаем, насколько он созвучен современным реалиям. События конца XVI – начала XVII века созвучны современной политической ситуации вокруг России и в мире», – уверен режиссер.

При этом он подчеркнул, что кинокартина не имеет агитационного характера, а является вневременным философским анализом истории, которая развивается по спирали.

«Фильм посвящен тому, насколько велика разница между западной цивилизацией, которая выросла из католичества, и нашей, выросшей из византийского христианства. Отсюда и конфликт – всё потому, что мы мыслим по-разному. Отсюда и коллизия, которая в этом фильме хорошо просматривается», – поделился кинематографист историософской концепцией, которую он разделяет.

Этому посвящена отдельная «глава» фильма, которая, по словам Барыкина, является ключевым эпизодом документальной ленты. Своеобразное философское рассуждение о природе русского духа, противостоянии православия и католичества. Напомним, что одним из переломных моментов в истории российской государственности эпохи Смуты стал эпизод призвания на российский трон представителя польской династии, будущего польского короля Владислава IV Вазы, который был ярым католиком.

Серьезно обсуждалось и согласовывалось буквально каждое слово. Ведь фильм затрагивает не только спорные и местами не изученные исторические вопросы, но и темы богословского, духовного характера Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Согласовывали буквально каждое слово

Отвечая на вопрос, на чем основан сценарий фильма – на литургическом писании или исторических фактах, Барыкин пояснил, что использовал все материалы. Причем сценарий переписывался неоднократно, консультантами выступали представители Казанской духовной семинарии, Татарстанской митрополии, Фонда Патриарха Гермогена в Москве. Серьезно обсуждалось и согласовывалось буквально каждое слово. Ведь фильм затрагивает не только спорные и местами не изученные исторические вопросы (к примеру, до сих пор точно неизвестно ни происхождение Патриарха Гермогена, ни точная дата его рождения), но и темы богословского, духовного характера.

«Это важный вопрос во всех документальных фильмах. Ведь, рассказывая об исторической личности, все понимают, что это был живой человек со своим характером. С другой – это личность, которая со временем обросла легендами. И задача режиссера – понять, будет ли он развенчивать эти мифы или же вознесет героя в ранг небесного чуда. Я же старался балансировать между этими двумя ипостасями», – рассказал режиссер.

Лейтмотивом, объединяющим все три фильма, по словам режиссера, является тема становления храма Казанской Божией Матери. Трилогия взяла свой старт почти десять лет назад, когда на месте храма был пустырь, и завершился, когда в самом храме уже идут службы. «И, пожалуй, это одна из главных сюжетных линий фильма», – уверен Алексей Барыкин.

«Восстановлением храма занималась вся республика – наш первый Президент Минтимер Шаймиев, наш действующий Президент Татарстана Рустам Минниханов, меценаты и просто неравнодушные люди, которые отдавали свои деньги. Помогала вся страна. Этим занимались и наши церковнослужители, начиная с владыки Феофана, который первым заговорил о воссоздании храма. Неоценим вклад и нашего нынешнего митрополита Кирилла. Я признательна за этот фильм, который отражает эту историю. После его просмотра в мыслях не остается ничего, кроме гордости за наш великий русский народ. Приходит осознание того, какая же я малая частица этого мира и как много еще нужно сделать, чтобы быть достойной великой истории своей страны», – со слезами на глазах обратилась к залу Татьяна Ларионова.