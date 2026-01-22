Татарстан выплатит 2,9 млн рублей подписавшим контракт – это самая высокая сумма в ПФО

В Татарстане установлена самая высокая единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны среди всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Размер выплаты составляет 2,9 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей предоставляются из республиканского бюджета, а 400 тыс. рублей предоставляет Минобороны РФ.

На повышенные выплаты могут претендовать не только будущие бойцы СВО, но и граждане, заключившие контракт на службу в новые Войска беспилотных систем, а также новобранцы Африканского корпуса. Для всех категорий контрактников предусмотрена подготовка на полигонах.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помогут оформить документы, оплатят проезд и решат проблемы

В Татарстане наиболее выгодные условия для подписания контракта: быстрое оформление, обучение на полигонах и лучшая экипировка. На все процедуры оформления уходит не более одного-двух дней.

Потенциальным бойцам оплачивают проезд, проживание, питание. У них есть возможность выбрать воинскую специальность. После подписания контракта они сразу же получают единовременную выплату, необходимое обмундирование и выезжают на боевое слаживание. Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации.

Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату. Военнослужащие по контракту получают статус ветеранов боевых действий. Семьи бойцов берутся под опеку властей.

Находящиеся в зоне СВО военнослужащие из Татарстана обеспечиваются всем необходимым. Еженедельно из республики на передовую отправляются гуманитарные конвои, которые везут бойцам продукты, письма родных, транспорт, маскировочные сети, рации и другие необходимые вещи.

В Татарстане действует целая система поддержки – около 3000 всевозможных льгот и гарантий, в том числе списание долгов до 10 млн рублей, кредитные каникулы, бесплатное питание и обучение для детей, реабилитация и прочее.

Работники Единого центра по набору на военную службу по контракту «Батыр», расположенного в Казани, берут на себя все проблемы с документами, долгами, проездом и питанием потенциальных контрактников. Нужно только позвонить по номеру: 8 800 222 59 00. Центр по набору на военную службу по контракту в Республике Татарстан расположен в Казани по адресу: ул. Аэропортовская, д. 1.

Войска беспилотных систем: кого возьмут?

Кандидат на службу по контракту в Войска беспилотных систем должен соответствовать определенным требованиям, в том числе по возрасту, физподготовке и уровню образования. Для операторов FPV-дронов установлен возраст от 18 до 35 лет, для других специалистов – от 18 до 45 лет. Категория годности по состоянию здоровья должна быть «А» или «Б». Уровень образования авиационного персонала должен быть не ниже среднего профессионального – колледж или техникум.

У специалистов, эксплуатирующих комплексы БПЛА самолетного типа, должно быть окончено 11 классов школы. При этом у специалистов, эксплуатирующих комплексы БПЛА коптерного типа, FPV-дронов коптерного и самолетного типа, уровень образования должен быть не ниже основного общего – 9 классов, а категория профессиональной психологической пригодности должна быть не ниже второй.

Специальный контракт всего на один год

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем – контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.