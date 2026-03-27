«Патриотов много, поэтому у нас есть будущее»: как помогает бойцам фонд «ZA мирное небо»

О том, как из троих мужчин, которые считали, что не могут не помогать тем, кто защищает нашу Родину, вырос огромный фонд «ZA мирное небо», о том, чем занимаются сегодня, – от сублимированных супов до турелей для орудий – «Татар-информу» рассказал председатель фонда Тимур Иткеев.





«Из небольшого вклада каждого участника группы получается результат»

Уже 15 лет предприниматель из Казани Тимур Иткеев оказывает поддержку нашим военным. Все началось в 2011 году, когда он помогал собираться бойцам на Северный Кавказ и в Сирию. Позднее к нему присоединились еще двое товарищей, а в 2024 году из этой инициативы юридически родилась организация «ZA мирное небо».

«В 2011 году мы начали помогать спецназу Росгвардии – помогали ребятам собираться в командировки на Северный Кавказ. Позже помогали в Сирии. И с марта 2022 года начали помогать на СВО. После мобилизации круг наших задач расширился. На сегодняшний день мы помогаем не только нашим, татарстанским ребятам, мы работаем по всей линии фронта. Для удобства мы разделили его на три части: Запорожье – Херсон, Луганск – Донецк, Курск – Брянск – Белгород. И по такой очередности мы и выезжаем», – рассказал руководитель благотворительного фонда «ZA мирное небо» Тимур Иткеев.

На данный момент фонд разросся – у организации есть три склада, на которых аккумулируют гуманитарную помощь, шьют маскировочные сети, готовят сублимированные супы.

«Все начиналось с троих мужчин. Потом мы начали объединяться с другими группами, они смотрели, как мы работаем, мы смотрели, как работают они, – присматривались друг к другу. На сегодняшний день в нашей организации 1300 с небольшим человеком – это все волонтеры. Кто-то помогает письмами, кто-то рабочей силой, кто-то деньгами. Из этого небольшого вклада каждого получается результат», – рассказал Тимур Иткеев.

За 2025 год усилиями волонтеров и меценатов фонду удалось отправить 405 тонн гуманитарной помощи. Если раньше «ZA мирное небо» возили грузы на легковых машинах, то теперь приходится на каждую отправку вызывать фуры.

«Умелец сделал турель из вешалки, мы вдохновились и сделали лучше»

«Сначала мы организовали несколько пунктов плетения маскировочных сетей. Уже после – производство сублимированных супов и каш по примеру супов быстрого приготовления, когда сублимат заливают кипятком и получают готовое блюдо. Ежедневно более 30 женщин занимаются тем, что готовят, вакуумируют, упаковывают и готовят на отправку сублиматы. Усилиями наших волонтеров удалось приготовить и отправить на фронт 45 тысяч порций», – рассказал Тимур Иткеев.

Фонд занимается производством турелей – установок для крепления пулеметов и автоматов. Такая установка нужна для того, чтобы длительное время вести стрельбу, чтобы бойцы не уставали. А благодаря модифицированной версии, разработанной фондом, на одну турель теперь можно крепить три автомата Калашникова.

«К нам обратилось Управление ФСБ по Брянской области. Там местный житель, чтобы бороться с большим дроном – "Бабой-ягой", собрал аналог турели из старой вешалки и двух уголков. Они попросили сделать что-то похожее. Мы сделали лучше. После этапа проектировки и сборки мы сами ездили проверять на полигон наше изобретение. Теперь уже мы делаем модификации – для одного автомата Калашникова, для трех автоматов, для пулемета и другие», – поделился Тимур Иткеев.

Турели, которые производит «ZA мирное небо», очень актуальны у бойцов. Благодарные ребята высылают фото- и видеоотчеты об использовании этих креплений. А еще высылают трофеи: сбитые из ружей дроны, разные предметы интерьера, собранные из того, что было под рукой у бойцов, – из остатков БПЛА, пулеметных лент, гильз от снарядов.

«Также мы организовали программу по передаче ружей бойцам СВО. Разработали мы эту программу в 2024 году совместно с Росгвардией. Мы выдвинули инициативу, Росгвардия нас приняла, мы разработали механизм передачи ружей в части», – рассказал Тимур Иткеев.

На сегодняшний день со всего Татарстана собрано уже больше 2 тысяч ружей. Ружьях на СВО необходимы – из них легче сбивать вражеские беспилотники.

«Заниматься спустя рукава не получится»

Свой бизнес Тимур Иткеев ведет с партнером, однако по мере того, как развивался фонд, он все больше внимания уделял благотворительности и все меньше – работе. Теперь уже большую часть своего времени Тимур посвящает фонду – на одном из складов, в подвале жилого дома, у него обустроено рабочее место.

«Когда началась СВО, я сказал своему бизнес-партнеру: "Алексей, пока идет война, я должен заняться целиком фондом". Я считаю, что для результата надо окунуться в дело с головой. Заниматься этим спустя рукава не получится», – рассказал Тимур Иткеев.

Несмотря на то что у фонда есть устоявшаяся команда волонтеров, которая доставляет грузы за ленту, Тимур выезжает и сам. К слову, каждый из тех, кто ездит в зону СВО, включая Тимура, регулярно проходит курсы тактической медицинской подготовки.

«Как известно, у России всего два союзника – армия и флот. Если мы не будем помогать своей армии, то будем помогать чужой», – поделился мнением Тимур Иткеев.

Сегодня фонд делает масштабную работу, но меценаты, добровольцы, владельцы фур, кто мог бы помочь с доставкой грузов, всегда нужны.

«Наш главный принцип – передача из рук в руки. Мы не пользуемся никакими промежуточными складами, пунктами приема и сортировки гуманитарной помощи. Нам важно видеть, что каждая посылка дошла до бойцов», – поделился Тимур.

Тимур вспомнил историю, как вместе с товарищем по фонду они доставляли гуманитарный груз на передовую – тогда водителю пришлось ехать ночью с выключенными фарами из соображений безопасности.

«Так вышло, что на той позиции был сын моего товарища по фонду. И пока мы разгружались, отец успел несколько минут поговорить с сыном. Самое главное, чтобы бойцы чувствовали поддержку, знали, что родители могут бросить все, приехать к ним, обнять, – таких патриотов очень много, поэтому, уверен, есть у нас будущее», – подытожил Тимур Иткеев.

Фото и видео предоставлены фондом «ZA мирное небо»