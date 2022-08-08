На пост главного архитектора Нижнекамска назначен челнинец Равиль Сафиуллин

Главным архитектором Нижнекамска стал уроженец Набережных Челнов Равиль Сафиуллин. К своим обязанностям он приступит в ближайшие дни. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Нижнекамского района РТ.

Равиль Сафиуллин — из династии архитекторов. Его родители — известные в Набережных Челнах инженеры-ландшафтники-дизайнеры Елена и Ринат Сафиуллины.

Вместе со своими братьями Дамиром и Ильей Сафиуллинным Равиль работал над Шишкинским бульваром, площадью Азатлык и административным зданием на улице Центральной в Набережных Челнах. В Казани они принимали участие в благоустройстве набережной озера Кабан, в Нижнекамске — в разработке фитнес-центра.

Также в этом году его брат Илья Сафиуллин стал участником конкурса эскизов на проект Соборной мечети в Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что замруководителя исполкома Нижнекамского района Фархад Сафиуллин покинул пост после года работы

