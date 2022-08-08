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Ру Тат
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Официальная хроника
8 августа 2022  17:08
Эльза Кузнецова

Замруководителя исполкома Нижнекамского района покинул пост после года работы

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Заместитель руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин оставил свой пост. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в городской администрации.

«Пока неизвестно, кто заменит Фархада Шафигулловича в этой должности. Кандидатуры на рассмотрении», — уточнил источник.

В какой сфере и где продолжит работу Фархад Сафиуллин, также пока неизвестно.

Сафиуллин был в должности замруководителя с августа 2021 года. До этого назначения с 2018 года он трудился начальником отдела по связям с общественными формированиями и национальным вопросам исполкома Нижнекамского района РТ. С 1999 года служил в органах внутренних дел.

#нижнекамский район
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