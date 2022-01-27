На портале Госуслуг можно будет получить сертификат о противопоказаниях к вакцинации

В ближайшее время функционал Госуслуг будет расширен и у россиян, имеющих медотвод от прививки от коронавируса, появится возможность получить соответствующий сертификат. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами Кабмина обратил внимание на то, что на сегодняшний день в личных кабинетах пользователей отображаются сведения о сделанных человеком прививках от коронавируса и о перенесенном заболевании в разделе «Сведения об иммунизации Covid-19».

По его словам, в ближайшее время там также появится информация о возможных медицинских противопоказаниях для вакцинации от коронавируса. На основе этого граждане смогут получить сертификат-подтверждение.

«Напоминаю, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента, изучив историю его болезни. В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье», — напомнил глава Кабмина.

Заболеваемость коронавирусом в России с начала нового года непрерывно увеличивается.

27 января в стране установлен новый антирекорд суточного прироста заразившихся - 88 тыс. 816 человек.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший название по греческой букве «омикрон» сейчас вызывает наибольшее беспокойство у мирового сообщества из-за своей высокой заразности.

Сегодня этот новый вариант коронавируса фиксируется в 74 регионах России.

Накануне на совещании Кабмина с Президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что в настоящее время случаи «омикрона» и других вариантов Covid-19 составляют 52,1% в статистике заболеваемости.