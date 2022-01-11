На подготовку российских спортсменов к Олимпиаде в Пекине выделено еще 416 млн рублей

Из резервного фонда Правительства РФ выделено дополнительное финансирование в сумме более 416 миллионов рублей на подготовку российских спортсменов к Олимпиаде в Пекине. Соответствующее распоряжение об этом подписал Премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В документе уточняется, что во многом необходимость допфинансирования связана с пандемией коронавируса. Средства, в частности, пойдут на организацию перелетов российской сборной и провоз спортивного инвентаря, а также на многократное тестирование спортсменов на Covid-19 во время тренировок и международных соревнований в преддверии Олимпиады.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В церемонии открытия игр планирует принять участие Президент России Владимир Путин.

Ранее представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай очень надеется, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, соревнования пройдут гладко и успешно, о чем сообщало ИА «Татар-информ».