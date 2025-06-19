На ПМЭФ договорились о создании в РТ первой в РФ биржи исламского банкинга

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) удалось заключить соглашение о создании первого в России специализированного отделения партнерских финансовых инструментов на бирже. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Соглашение по обеспечению долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере партнерского финансирования подписали Министерство экономики Татарстана, акционерное общество «Биржа «ЦТС» и потребительское общество «Ас Салям». Совместная работа начнется с организации первой в стране биржевой площадки партнерских инструментов денежного рынка.

Подписи под документом в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова поставили вице-премьер РТ – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, генеральный директор «Биржи «ЦТС» Виталий Хайрулин и председатель правления ПО «Ас Салям» Ренат Едиханов.

Запуск новой площадки позволит профессиональному сообществу получить доступ к сектору денежного рынка через удобный и прозрачный интерфейс, а также предоставит инструменты управления кассовыми разрывами и рисками. Новые возможности станут основой для привлечения долгосрочных инвестиций. Проект призван укрепить доверие инвесторов, минимизировать риски технических дефолтов и создать благоприятную среду для участников рынка партнерских финансов в сфере формирования ликвидности.

Проект должен не только создать комфортные условия для участников рынка, но и поспособствовать формированию конкурентной среды, а также предоставить регулятору ценные статистические данные для анализа развивающегося рынка.

АО «Биржа «ЦТС» выразила признательность Министерству экономики РТ и лично Раису Татарстан Рустаму Минниханову за поддержку инициативы.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О других сегодняшних встречах Раиса РТ читайте в материале Регионы, крупный бизнес и международные контакты: у Минниханова большая программа на ПМЭФ.