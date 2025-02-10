На питание челнинских школьников направили 537 млн рублей

В Набережных Челнах направили 537 млн рублей на организацию бесплатного питания учеников городских школ. В том числе эти деньги пойдут на оплату обедов для детей бойцов специальной военной операции, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей и учеников 1-4 классов. Об этом на аппаратном совещании рассказала начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

Она также сообщила, что в 2024 году из городского бюджета выделили 999 млн рублей на социальную ипотеку. На бесплатное посещение детских садов, кружков детьми бойцов СВО направили 78 млн рублей.

На вознаграждение опекунам и приемным семьям направили 82 млн рублей. На трудоустройство подростков в каникулярное время — 32 млн рублей. Еще 160 млн рублей – в качестве дотации на удешевление стоимости путевок в загородные и пришкольные лагеря.

20 млн рублей выделено на перевозку дачников в сады-огороды и 47 млн рублей на компенсацию расходов, в связи с «оказанием услуг общественного транспорта отдельным категориям граждан».

Как доложила Мулюкова, из городского бюджета ежегодно выделяется сумма на проведение мероприятий, посвященных памятным датам, в 2024 году она составила 6,9 млн рублей.

Отдельное внимание уделяется поддержке медикам, приезжающим работать в Набережные Челны — из муниципального бюджета на единовременную материальную выплату определено 12 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в бюджет Челнов поступило свыше 22 млрд рублей.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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