В бюджет Челнов поступило свыше 22 млрд рублей

По итогам 2024 года в бюджет Набережных Челнов поступило 22 млрд рублей доходов, что на 4 млрд рублей больше, чем годом ранее. Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 141%, перевыполнение составило 3,8 млрд рублей. С докладом на аппаратном совещании выступила замруководителя исполнительного комитета, начальник управления финансов Светлана Мулюкова.

По информации докладчицы, основной рост собственных доходов связан с увеличением поступления налога на доходы физических лиц на 2 млрд 288 млн рублей, по упрощенной системе налогообложения на 311 млн рублей и неналоговых доходов на 401 млн рублей. Основная доля в налоговых доходах относится к налогу на доходы физических лиц, которая составляет 75%.

Налог на доходы физических лиц в городской бюджет поступил в объеме почти 8 млрд рублей. Утвержденные плановые показатели по налогу исполнены на 148%. К уровню 2023 года НДФЛ поступил с увеличением на 1,4 млрд рублей. Прирост по налогу на доходы физических лиц достигнут за счет повышения заработной платы по предприятиям и организациям города в среднем на 127%.

Весомый вклад в поступление доходов от НДФЛ внесли резиденты территории опережающего развития. За прошедший год от резидентов налог на доходы физических лиц получен в сумме 386 млн рублей, с ростом к 2023 году на 28 млн рублей.

В консолидированный бюджет Республики Татарстан НДФЛ резидентами перечислен в сумме 1,4 млрд рублей.

Мэр города Наиль Магдеев поблагодарил предприятия Автограда: «В первую очередь, выражаю благодарность нашим предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности. Это касается и крупных, и средних предприятий, малого и среднего бизнеса. Все внесли свой вклад в исполнение и выполнение всех плановых и сверхплановых назначений», – отметил градоначальник.