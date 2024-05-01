На «Пиковую даму» – в Нижний, за «Сказками Гофмана» – в Самару

1 июня свое «Лебединое озеро» в архитектурном ансамбле Шереметевского замка в Юрино представит Марийский театр оперы и балета Фото: vk.com

В Юрино будет «Лебединое озеро», а в Ижевске – «Без срока давности»

По количеству театров такого профиля Приволжский федеральный округ, к слову, опережает все остальные в России. Репертуар в части вечной классики везде практически одинаковый, балетные и оперные труппы – пусть и разного уровня, но все же не ниже среднего по России. А билеты на спектакли купить намного проще, чем в Театр имени Джалиля. Так что возникает вопрос – почему бы не совместить приятное с… приятным и не отправиться в тур за высокой культурой?

Для желающих прикоснуться к прекрасному «Татар-информ» и составил этот гид – как раз в ближайшие месяцы в театрах закрываются текущие сезоны. И на многое еще можно успеть. Два главных вводных: в обзор включены наиболее интересные спектакли только в театрах оперы и балета – культурные институции другого профиля не рассматриваются, чтобы не растекаться мыслию по древу. Второе – все рекомендации представлены на субъективный взгляд автора телеграм-канала «БАЛЕТристика». По простому принципу – что сам бы с интересом посмотрел, то и вам рекомендую.

В Театре имени Джалиля весь май отдан под спектакли XXXVII Международного фестиваля классического балета им. Рудольфа Нуриева Фото: © «Татар-информ»

Для начала – закроем тему с Казанью. В Театре имени Джалиля, как известно, весь май отдан под спектакли XXXVII Международного фестиваля классического балета им. Рудольфа Нуриева. В июне же повторят февральскую премьеру оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» (25 июня) и покажут главный национальный балет – «Шурале» на музыку Фарида Яруллина. В начале июля в афише – национальные оперы «Любовь поэта» Резеды Ахияровой и «Джилиль» Назиба Жиганова. Закроет текущий юбилейный сезон вечная классика – «Лебединое озеро».

Как известно, Татарстан в ПФО граничит с восьмеркой регионов – из них оперные театры есть в Самаре, Уфе, Йошкар-Оле, Ижевске и Чебоксарах. Сначала кратко о трех последних. Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, который возглавляет бывший премьер Большого театра, а ныне министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Константин Иванов, 1 июня свое «Лебединое озеро» представит в архитектурном ансамбле Шереметевского замка в Юрино. Такие спектакли под открытым небом – ежегодная традиция театра, год назад, например, там показывали «Ромео и Джульетту».

В столице Марий Эл можно будет посмотреть премьеру прошлого года – балет на музыку Вячеслава Овчинникова «Война и мир» Фото: operaballet.net

Также в июне, но уже в столице Марий Эл, можно будет посмотреть премьеру прошлого года – балет на музыку Вячеслава Овчинникова «Война и мир» (по названию понятно, о чем постановка). Это последний шедевр балетмейстера, создателя и бессменного руководителя «Кремлевского балета» Андрея Петрова, который скоропостижно скончался год назад именно в Йошкар-Оле.

Чебоксарская «Волга Опера» в мае представит космическую оперу Рустама Сагдиева «Главный вопрос», созданную, как сообщает анонс, «на основе музыки и либретто, частично сгенерированных нейросетью, а также костюмами и декорациями, полностью созданными ИИ» (ею же сезон и закроют в самом конце июля). 17 и 18 мая на сцене в Чебоксарах со своим «Русским Гамлетом» выступит Театр Бориса Эйфмана. А в июле в театре повторят недавнюю премьеру «Пушкинианы», хореографического решения всех четырех частей цикла «Маленьких трагедий». Под занавес сезона можно будет посмотреть еще один местный шедевр – балет на «Симфонические танцы» Рахманинова, поставленный худруком балетной труппы Чувашской оперы Данилом Салимбаевым. И его же «Барокко» на музыку Баха.

В «Ижевск Опера Балет» в начале мая пройдет премьера музыкальной драмы «Без срока давности», созданная худруком театра Николаем Маркеловым, с музыкой Баха, Вагнера, Бетховена, Верди, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Рахманинова и др. Спектакль, как сказано в анонсе, основан на документальных источниках, в нем прозвучат цитаты из протоколов допросов подсудимых Нюрнбергского трибунала, писем и воспоминаний. «Спектакль полон исторических, библейских, литературных и искусствоведческих аллюзий, его жанровые границы размыты… Это спектакль не о войне – он о необходимости мира!» – также сообщают в театре.

«Объединяет всех одно – ожидание скорейшей победы»

В Башкирском театре оперы и балета (БГАТОиБ) также обратились к военной теме – 8 и 9 мая здесь пройдет премьера оперы Александра Чайковского «Рубеж», сюжет которой «повествует о жизни небольшого тылового поселения в период с октября по декабрь 1941 года». «История... основана на реальных событиях. В местечко, где проживают в основном женщины и старики, прибывает военный инженер, который оглашает приказ Сталина: в связи тем, что враг подступает к Москве, на данной территории, которая может стать следующим рубежом обороны, необходимо копать траншеи, противотанковые рвы и доты. Эта тяжелая работа ложится на плечи всех жителей – от мала до велика». «У каждого персонажа оперы своя жизненная история, каждый переживает свою личную драму, но объединяет всех одно – ожидание скорейшей победы», – сказано в описании спектакля.

В Башкирском театре оперы и балета 8 и 9 мая пройдет премьера оперы Александра Чайковского «Рубеж» Фото: bashopera.ru

14 и 15 мая БГАТОиБ повторит февральскую премьеру – оперу Салавата Низаметдинова «В ночь лунного затмения», в основе либретто которой – одноименная трагедия Мустая Карима (постановка была приурочена к 105-летию со дня рождения народного поэта Башкирской АССР).

14 и 15 мая БГАТОиБ повторит февральскую премьеру – оперу Салавата Низаметдинова «В ночь лунного затмения» Фото: bashopera.ru

А 17 мая в театре стартует XVII Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе»; именно в этом городе знаменитый «Царь-бас» сделал свои первые шаги на большой сцене. А его памятник, кстати, стоит через дорогу от главного входа в «Аксаковский народный дом», где с 1938 года и работает Башкирская опера. Программу из концертных вечеров закроет балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь»: тоже премьера, но прошлого года. Выбор не случаен, так как в этом современном спектакле Шаляпин, партию которого часто исполняет худрук БГАТОиБ Аскар Абдразаков, является одним из главных действующих лиц.

В июне в афише башкирского театра – вечер одноактных опер «Моцарт и Сальери. Пир во время чумы» Фото: bashopera.ru

В июне в афише – два вечера из одноактных балетов «Моцарт и Сальери. Молчание сирен» (информации о них на сайте театра нет, но указано, что это премьера) и опер «Моцарт и Сальери. Пир во время чумы» (в основе последних – сюжеты из тех же «Маленьких трагедий» Пушкина), а также башкирская опера «Салават Юлаев» Загира Исмагилова.

«Действие разворачивается в нюрнбергской таверне»

«Шостакович Опера Балет», как с недавних пор называется театр в Самаре, в мае покажет премьеру прошлого года – балет «Раймонда», последний шедевр великого Мариуса Петипа, созданный в 1898 году на музыку Александра Глазунова. Худрук театра Юрий Бурлака известен своими тщательными реконструкциями балетов наследия, этим его редакции необычны и интересны. Так что и «Раймонду» посмотреть стоит, тем более что такой большой балет в репертуаре Театра имени Джалиля отсутствует.

«Шостакович Опера Балет» в мае покажет премьеру прошлого года – балет «Раймонда» Фото: opera-samara.ru

На 31 мая и 2 июня назначена российская премьера двух французских одноактных балетов – «Праздничный вечер» Лео Делиба и «Два голубя» Андре Мессаже. Первый спектакль был создан Лео Стаатсом для знаменитой русской танцовщицы Ольги Спесивцевой: 1 июля 1925 года она впервые станцевала в нем в Гранд-опера в Париже. «Задуманный, вероятно, как небольшой дивертисмент, задачей которого было оттенить шедшую в один вечер с ним оперу, балет заслужил самостоятельный успех и уже за первые три сезона был показан пятьдесят раз, а к началу 1962 года спектакль выдержал уже триста представлений», – напоминает анонс премьеры. А в основе сюжета «Двух голубей» – известная басня Лафонтена (в русском переводе Крылова она получила такое же название), что само по себе для балетов редкость. Оба спектакля ставит, естественно, Бурлака (интересно, что в «Праздничном вечере» он заявлен еще и как художник по свету).

28 июня пройдет премьера оперы «отца венской оперетты» Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» Фото: vk.com/samaraopera

А 28 июня пройдет премьера оперы «отца венской оперетты» Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана», которую, как известно, сам он при жизни завершить не успел (премьера в 1881-м прошла уже после его смерти). Но это не мешало постановкам спектакля все минувшие с тех пор десятилетия. Интересно, что оперу не раз пытались поставить и в Самаре, в том числе и в советские годы, но по тем или иным причинам те проекты так и не были реализованы. Нынешняя постановка станет первой в истории театра. Режиссером, художником-постановщиком, а также художником по костюмам выступает главный художник БГАТОиБ Иван Складчиков. В основе либретто – три рассказа Гофмана, а «действие разворачивается в нюрнбергской таверне».

«Благородный дворянин, способный исправлять свои ошибки»

Теперь расскажем о театрах в тех регионах ПФО, с которыми Татарстан не граничит, но до которых тоже можно спокойно доехать. В Нижегородском театре оперы и балета, который с 1937 года носит имя Александра Пушкина, в мае состоится премьера оперы «Онегин» в постановке Сергея Новикова. Это будет уже 11-я версия бессмертного шедевра Петра Чайковского, и в ней, как сказано в анонсе, «от первой и до последней ноты» прозвучит музыка и текст любимой оперы – «так, как сочинил ее композитор». А вот главный герой в новой версии будет представлен намного более положительным персонажем, чем его литературный прототип, – «благородным дворянином, способным не только совершать, но и исправлять свои ошибки».

В Нижегородском театре оперы и балета в мае состоится премьера оперы «Онегин» в постановке Сергея Новикова Фото: operann.ru

А 7, 8 и 9 июня на сцене театра пройдет мировая премьера балета на другой сюжет Пушкина – «Пиковая дама» (именно в Болдино в 1833-м эта повесть и была написана). Особенность спектакля – и его ключевое отличие от аналогичной премьеры, которая не так давно прошла на сцене Большого театра, – музыка. Для постановки в Нижнем совершенно новую партитуру создал современный композитор Юрий Красавин. Тогда как обычно для таких балетов используют одноименную оперу Чайковского (примечательно, что Красавин сделал обработку этой музыки и для постановки в Большом).

Ставит новую «Пиковую» в Нижнем лауреат «Золотой маски» Максим Петров, один из самых перспективных современных хореографов. Обещают «гармоничное сочетание высокого классического искусства и его прочтения посредством музыкальных и пластических приемов XXI века». Таким образом театр рассчитывает привлечь внимание к современному искусству молодого поколения зрителей.

Стравинский, Фокин и «Ярославна»

Пермский театр оперы и балета – единственный из всех в ПФО! – опубликовал афишу даже на начало следующего сезона, то есть на август и сентябрь. Май здесь откроется редким для региональных театров вечером – балетами Михаила Фокина . В Перми покажут «Шопениану», «Видение розы», «Умирающего лебедя» и «Половецкие пляски». Такой же вечер заявлен и на 12 сентября – и это must see. Бессмертные шедевры Фокина, созданные в свое время для «Русских сезонов» Сергея Дягилева (в Перми прошла его юность), за исключением «Лебедя», сочиненного для Анны Павловой, мало где в России в принципе показывают. Только в Мариинском театре, да вот в Перми.

4 мая театр повторит премьеру прошлого года – монооперу «Человеческий голос», созданную еще в 1958 году по либретто Жана Кокто. Партитура Франсиса Пуленка в пермской премьере обрамлена прологом и эпилогом, написанными лидером новой русской музыки композитором Владимиром Горлинским специально по заказу театра. Спектакль стал настоящим бенефисом для оперной дивы Надежды Павловой.

А 30 и 31 мая будут показаны «Свадебка» Игоря Стравинского в хореографии Иржи Килиана и The Second Detail, поставленный на музыку Тома Виллемса не менее легендарным Уильямом Форсайтом. Учитывая, что продукции этих живых классиков хореографии ХХ века из-за санкций в российских театрах почти не осталось, стоит ловить момент – лицензии могут скоро закончиться.

В июне театр повторит и возобновленную худруком местной балетной труппы Алексеем Мирошниченко «Золушку» Сергея Прокофьева, дирижером-постановщиком которой выступил, кстати, знаменитый Теодор Курентзис. А в рамках Дягилевского фестиваля 22 и 23 июня пройдет премьера оперы Игоря Стравинского «Похождение повесы», написанной еще в 1951 году на либретто Уистена Хью Одена и Честера Колмена по гравюрам Уильяма Хогарта. Опера исполняется на английском (с русскими субтитрами), в Перми ее ставят впервые. Это дебют в жанре Андрея Прикотенко – главного режиссера новосибирского театра «Красный факел» и одного из ведущих постановщиков российской драматической сцены. А над «Похождениями повесы» он работает в дуэте с петербургским дирижером Федором Ледневым – главным в России специалистом по интерпретации музыки XX-XXI веков.

Новый, 153-й сезон театр откроет в августе – и сразу «Фаустом». В конце лета можно будет увидеть еще одну премьеру нынешнего сезона – балет на музыку Бориса Тищенко «Ярославна», написанный еще в 1974 году по мотивам «Слова о полку Игореве». Тогда постановку сделал легендарный хореограф Олег Виноградов, причем в соавторстве с не менее легендарным режиссером Юрием Любимовым на сцене ленинградского МАЛЕГОТа (ныне – Михайловский театр). Балетом Тищенко восторгался Дмитрий Шостакович, а академик Дмитрий Лихачев особо отмечал верность литературному первоисточнику, противопоставляя балет «Князю Игорю» («Опера Бородина с ее прекрасной музыкой приближается к «Слову» лишь по касательной»). В Перми «Ярославну» возобновил Алексей Мирошниченко.