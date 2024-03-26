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«Афиша не унылая, а качественная»: что предложили публике Нуриевского фестиваля в Казани
Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева пройдет в Казани в этом году с 12 по 29 мая. В программе – премьера «Грека Зорбы», гастроли Театра имени Якобсона, бессмертные шедевры на музыку Чайковского, Минкуса и Адана и два балета Резеды Ахияровой. Рассказываем, что ждет зрителей.
Премьера, семь балетов, и два финальных гала-концерта
Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля накануне открыл продажу билетов на спектакли XXXVII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева. Само мероприятие, которое проходит ежегодно с 1987 года (имя величайшего танцовщика XX века фестиваль носит с 1993-го, по его собственному разрешению), по традиции, растянется на три недели мая – с 12-го по 29-е.
Билетов на спектакли, также по традиции, уже не осталось – по крайней мере, в свободной продаже. Львиную долю мест в зрительном зале театр заполняет с помощью так называемых уполномоченных представителей по реализации билетов. Так уже давно не делают в других региональных операх. Но Театр имени Джалиля, несмотря на безудержный прогресс в сфере цифровизации Татарстана, упорно держится за эту порочную практику. Впрочем, сейчас не об этом.
Слово «традиции» в данной статье будет появляться неоднократно. Избежать этого не получится, так как все, что связано с Нуриевским фестивалем, крутится вокруг этого понятия. Например, программа фестиваля, которому осталось два года до 40-летнего юбилея, также сформирована традиционно. В ней – восемь балетов и два финальных гала-концерта.
Костяк – шедевры Петра Чайковского «Спящая красавица» (15 мая) и «Лебединое озеро» (23 мая), Людвига Минкуса – «Баядерка» (25 мая) и «Дон Кихот» (27 мая), а также приключенческий бестселлер «Корсар» на музыку Адольфа Адана. Такие балеты составляют основу репертуара любого театра – в Казани они идут в редакциях худрука балетной труппы Владимира Яковлева (исключение – «Лебединое озеро», поставленное когда-то покойным ныне Рафаэлем Саморуковым).
Также в афишу добавлено и два балета, созданных дуэтом композитора Резеды Ахияровой и народного поэта Татарстана Рената Хариса исключительно для Театра имени Джалиля. Это эпическая «Золотая Орда», сделанная еще в 2013 году Георгием Ковтуном, и премьера прошлого года – балет-биография про одного из основоположников русской синологии Никиту Бичурина, при постриге в монахи взявшего имя «Иакинф». Так, собственно, балет, поставленный питерским хореографом Александром Полубенцевым, и называется.
Тем не менее в отличие от прошлого года, когда Нуриев-фест провели словно бы для галочки, на этот раз команда «просвещенного консерватора» Рауфаля Мухаметзянова (он сам так себя называет), который руководит Театром имени Джалиля, страшно сказать, с 1981 года, все-таки украсила афишу двумя знаковыми событиями.
Во-первых, премьерой известного в мире балета на музыку греческого композитора Микиса Теодоракиса «Грек Зорба» в постановке Лорки Мясина, которая откроет фестиваль 12 и 13 мая. А во-вторых, гала-концертами Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона «Вне времени. Хореографические шедевры», которые фестиваль закроют (к сожалению, эти программы, назначенные на 28 и 29 мая, пройдут под фонограмму).
«Казани до реформаторских замашек Нуриева пока далеко»
То, что Нуриевский фестиваль построил афишу вокруг классики не случайно. «И сам Нуриев как хореограф был автором множества редакций классических балетов и предпочитал старину – “Лебединое озеро”, “Дон Кихот” (можно увидеть в столичном Московском академическом Музыкальном театре, МАМТ), “Спящую красавицу” и другие. Эти балеты можно посмотреть и на фестивале в Казани – правда, не в вычурных редакциях Нуриева», – отметил в комментарии для «Татар-информа» театральный критик и историк балета Арсений Суржа.
По его словам, «проседает в афише современный репертуар, хотя именно Нуриев привел в парижскую Оперá (и вывел в свет) Уильяма Форсайта, Мерса Каннингема, Иржи Килиана – отцов-основателей балета XXI века».
«Но Казани до реформаторских замашек Рудольфа Хаметовича пока далеко, – добавлет критик. – Современные балеты фестиваля чадяще консервативны для казанской публики: соцреалистический “Грек Зорба” (в СССР так ставили в 1930-х), “Иакинф” в постановке 72-летнего мэтра Полубенцева и, наконец, шедевры середины XX века Якобсона. Сложно назвать эти постановки современными – тот же Якобсон уже тысячекратно проверен сценой».
По его словам, единственный балет в программе фестиваля, который можно, хоть и весьма условно, назвать созвучным стилю Нуриева, – это, как ни удивительно, «Золотая Орда».
«Художественная манера Ковтуна в чем-то конгениальна нуриевской. Казанская “Орда” – пример такой же стилистической несдержанности, как и, например, “Спящая красавица” в версии Нуриева, которая в восприятии многих граничит с безвкусицей. Но одно дело пестрядь “Золотой Орды” и другое дело “Спящая красавица” времен Людовика XIV. Так что “Орде”, в отличие от редакций Нуриева, идет пестрота, массовость (в спектакле занят хор) и хореографическая чрезмерность», – резюмирует критик.
«Нуриевский фестиваль традиционно силен в плане изобилия классики, так называемых балетов наследия. И афиша 2024 года не выглядит скучной или унылой. Она вполне себе традиционная, но в этой своей традиционности – качественная. И, что самое главное, в программу включены и гастроли Театра имени Якобсона – очень сильной труппы, которая обладает собственными стилем и репертуаром. И иностранный компонент, по понятным причинам сейчас практически недоступный для наших театров. В этом плане Театр имени Джалиля с премьерой “Грека Зорбы” можно только поздравить», – рассказала «Татар-информу» театровед и балетный критик Екатерина Беляева.
«Для многих Лорка Мясин – это и есть «Грек Зорба»
Действительно, балет «Грек Зорба» – известная в мире постановка, впервые показанная публике еще в 1988 году в Италии, в театре «Арена ди Верона». Заглавную партию тогда исполнил выдающийся танцовщик Владимир Васильев.
Автором либретто и хореографом балета является Лорка Мясин – сын знаменитого танцовщика и балетмейстера Леонида Мясина (1898-1979), который стал звездой «Русских сезонов Дягилева» после ухода из труппы легендарного Вацлава Нижинского. Он прожил долгую жизнь, много работал в США (Лорка родился в 1944-м в Нью-Йорке) и в театрах Европы, снимался в кино. И оставил после себя огромное балетное наследие, впрочем, редко где сегодня востребованное.
Интересно, что в 1924 году Мясин купил архипелаг из трех островов Ли-Галли близ итальянского Палермо. До конца жизни он его обустраивал, но после его смерти, в 1979 году, наследники продали острова… Рудольфу Нуриеву. Впрочем, к фестивалю в Казани этот общеизвестный факт из биографий двух балетных легенд не имеет никакого отношения...
Лорка Мясин за свою карьеру успел поработать в труппах таких мастодонтов, как Морис Бежар и Джордж Баланчин. Руководил балетом Римской и Варшавской опер, в 1990-м основал Театр Востока в Лодзи. Но, хотя как хореограф он осуществил свыше пятидесяти постановок в разных театрах мира, всемирную известность ему принес именно «Грек Зорба».
В основе либретто – роман Никоса Казандзакиса, который был написан в 1943 году и сделал греческого писателя одним из крупнейших романистов мира. В 1964-м режиссер Михалис Какояннис снял по этому роману фильм с Энтони Куинном в главной роли. Именно к нему Микис Теодоракис и написал музыку. Так как кино весь ХХ век оставалось важнейшим из искусств, знаменитая мелодия «Сиртаки», сойдя с экранов в народ, стала настоящим символом Греции.
Балет на столь подготовленной почве был просто обречен на успех. «В 1987 году я начал копаться в музыке Теодоракиса, выстроил из его мелодий план балета и принес ему. Вышло колоссальное произведение. На премьере 1988 года в театре “Арена ди Верона” хор состоял из 250 человек, в оркестре – 180 музыкантов, на сцене – 100 танцоров. На премьеру пришло 18 тысяч человек», – рассказывал Лорка Мясин в одном из своих интервью.
А в другом он отмечал, что «у меня есть работы, которые я люблю больше, чем “Грека Зорбу”. Просто “Зорба” – это целостность. Для многих Лорка Мясин – это и есть “Зорба”». После триумфальной премьеры в Вероне спектакль был поставлен в театрах Лодзи, Рима, Варшавы, Афин, Софии, Познани, Турина и Вильнюса, его неоднократно показывали на международных фестивалях. Но, как ни странно, в России до сих пор нигде не выпускали. Хотя Мясин в нашей стране уже работал – в 2005-м он возобновил балеты своего отца «Треуголку», «Парижское веселье» и «Предзнаменования» для Большого театра.
«В «Зорбе» зрителям запомнятся и понравятся «Сиртаки»
В столице Татарстана, таким образом, пройдет российская премьера балета, давно вошедшего в золотой фонд этого искусства. Мясин лично приезжал в Казань и работал с артистами. При этом музыкальным руководителем постановки стал питерский дирижер Андрей Аниханов, а художником-постановщиком – московский мастер Виктор Герасименко.
«Уверен, что в “Зорбе” зрителям запомнятся и понравятся именно последние десять минут – те самые “Сиртаки”. Да я и сам бы прилетел в Казань отплясывать под эту мелодию! Уверен также, что “Зорба” хорошо ляжет и на казанскую труппу. У Мясина нет сложных классических форм и виртуозных вариаций – балет построен на народно-сценических танцах а-ля Греция. Мужчины одеты в брюки (вместо привычного трико), девушки в длинных платьях (вместо пачек) и на каблучках (вместо пуантов) – одна лафа. Казанцы могут показать в “Зорбе” яркий темперамент татарских танцовщиков (какой был и у Нуриева), благо эмоциональных танцев в балете Мясина хоть отбавляй», – отметил Арсений Суржа.
«Балет “Грек Зорба” – это известный шедевр Мясина, вполне себе традиционный спектакль, но такой задорный. Зрителям, уверена, он точно понравится. Если им нравится “Золотая Орда”, то “Грек Зорба” тоже зайдет на ура», – добавила Екатерина Беляева.
По ее мнению, если затем Лорка Мясин решит поставить в Казани что-нибудь из шедевров своего отца – это стало бы еще более эпохальным событием, и не только для Татарстана. «Я не знаю, есть ли у него права на использование декораций, например, Пабло Пикассо. Но балеты Леонида Мясина – редкость и на мировых сценах. Это, конечно, преступно и совершенно несправедливо, так как речь идет о безусловных шедеврах», – сказала театровед.
«В первую очередь рекомендую обратить внимание на гала Театра Якобсона»
«Как бы то ни было, в первую очередь рекомендую обратить внимание на гала Театра Якобсона», – отметила в своем телеграм-канале по поводу афиши Нуриевского фестиваля известный балетный критик Анна Галайда.
Легендарный балетмейстер, мастер малых форм, умер в 1975 году, но созданная им в 1966-м в Ленинграде труппа «Хореографические миниатюры» жива до сих пор – под названием Театра имени Якобсона с успехом выступает не только в Северной столице, но и в других городах в рамках гастрольных туров.
«Якобсон мечтал о том, чтобы театр, основанный им, стал творческой лабораторией, где смогут проявить себя молодые балетмейстеры, композиторы и художники. Поэтому сегодня Театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева сочетает в своем репертуаре наследие основателя труппы, классические спектакли и работы современных хореографов», – сказано на сайте театра.
По данным Театра имени Джалиля, гала-концерты, которые отданы под гастроли этой труппы, будут состоять из известных миниатюр балетмейстера из циклов «Классицизм – Романтизм», «Роден» и других.
Среди миниатюр из цикла «Классицизм – романтизм», которые Театр имени Якобсона покажет в Казани, например, «Па-де-де» и «Полет Тальони» на музыку Моцарта, «Средневековый танец с поцелуями» Прокофьева, «Лебедь» Сен-Санса и «Качуча» Сарасате.
Цикл «Роден» состоит из миниатюр «Вечная весна», «Поцелуй» и «Вечный идол» на музыку Клода Дебюсси, «Отчаянье» и «Экстаз» на музыку Сергея Прокофьева, а также «Паоло и Франческа» и «Минотавр и Нимфа» Альбана Берга.
Для Театра имени Джалиля, в репертуаре которого давно нет одноактных балетов, Гала-концерты столь прославленной труппы, пусть не обижается Мясин, смело можно назвать главным событием всего Нуриевского фестиваля.
Стоит добавить, что для Татарстана Леонид Якобсон, 120-летие которого отмечалось в январе этого года, человек, что называется, не чужой – именно он поставил в театре, тогда еще не носившем имени Джалиля, главный национальный балет – «Шурале» на музыку Фарида Яруллина.
Этот шедевр не сходит со сцены с 1945 года! Более того, это единственный из всех нацбалетов, созданных в нацреспубликах во времена СССР в рамках целенаправленного «культурного строительства», который входит в репертуар не только национального театра, но и Мариинского, куда сам Якобсон этот спектакль перенес еще в 1950-м (а в 1970-м обновил).
«Фишка – участие приглашенных гостей в спектаклях хозяев»
И снова про традиции. Исторически концепция Нуриевского фестиваля, как и у аналогичных слетов во многих региональных театрах, предполагает этакий дивертисмент заезжих балетных звезд разного калибра. Которым за пару репетиций нужно успеть «вписаться» в местные редакции бессмертной классики, и постараться при этом не просто не ударить в грязь лицом, но и показать высший класс. Именно поэтому билеты на фестиваль стоят на порядок дороже, чем не репертуарные спектакли.
Такая концепция, конечно, имеет право на существование. Она хороша и для артистов, которым сегодня по понятным причинам стало некуда ездить. И для театра, который таким образом обогащает кассу. И для местной публики, которая получает шанс увидеть в Казани прим и премьеров Большого или Мариинки. По ощущениям – это как сходить на выездную выставку того же Эрмитажа. Тоже способ прикоснуться к прекрасному…
Как сообщил Театр имени Джалиля, в фестивальных спектаклях этого года примут участие «солисты ведущих театров России и зарубежья» – Большого и Мариинского театров, Музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Башкирского и Челябинского театров, и Московского театра имени Наталии Сац. Для подтверждения международного статуса фестиваля, ожидается участие артистов Венгерской государственной Оперы, Большого театра Варшавы (Teatr Wielki Opera Narodowa), а также Казахского национального театра имени Абая.
Но кто осчастливит Казань своими талантами в этом году, пока неизвестно. «Нуриевский фестиваль в Казани (не путать с Нуреевским в Уфе) объявил программу. Но – без составов, хотя обычно его фишка – участие приглашенных гостей в спектаклях хозяев», – добавила по этому поводу Анна Галайда. Составы исполнителей на каждый балет театр (и как тут снова не вспомнить про традиции!) объявит позже. Поэтому покупать билеты на балеты с «котами в мешке» – приключение, ежегодно предлагаемое зрителям.
Это уже вызвало вопросы в соцсетях. В комментариях в ВК люди пишут, например, «нам принципиально, на кого купить билеты». «Хотелось бы до старта продаж знать, за кого платить». «Выложите, пожалуйста, составы! Билеты явно дороже обычных, людям нужно знать, кто и когда танцует».
«Казань проводит фестиваль выигрышных имен – Нуриев, Чайковский, архимандрит Иакинф, Зорба… Афиша, что называется, верняк. Когда в афише Чайковский + Нуриев + солисты Большого или Мариинского – о продаже билетов театру можно не думать. Как можно и не думать над разнообразием афиши – зрители все равно пойдут», – отмечает Арсений Суржа.
«Формат, когда в собственные спектакли театра приглашаются столичные звезды, хорош для кассы, но это ноль для развития фестивального движения. Возможно, было бы правильнее формировать программы несколько иначе, например, приглашать в Казань другие региональные театры, чтобы они привозили собственные сильные спектакли. В Чебоксарах, например, так уже стали делать. Это бы точно было интересно для зрителей», – говорит Екатерина Беляева. Добавляя, что пока такой традиции в региональных оперных, к сожалению, просто не сложилось.
«Лучше было бы сделать фестиваль более компактным»
Однако главным минусом Нуриевского фестиваля многие эксперты считают даже не это, а его тайм-лайн. Надо ли растягивать мероприятие, пусть и названное в честь самого знаменитого татарина на планете, на три недели? Правда, оперный Шаляпинский фестиваль, который в Театра имени Джалиля проводят в феврале, занимает почти весь месяц. Однако, например, XXII фестиваль в честь Галины Улановой, концепция которого схожа с Нуриевским, в Йошкар-Оле займет чуть больше недели – с 25 марта до 2 апреля. А вместит пять классических балетов (с теми же приглашенными звездами), и два вечера с премьерой «Весны священной» на музыку Игоря Стравинского. В Чебоксарах XXVIII Международный балетный фестиваль пройдет с 5 по 14 апреля.
XXIV Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева (в Уфе его фамилию пишут через букву «е») в Башкирском театре, где он когда-то начинал свой путь к вершинам, в этом году прошел с 17 по 23 марта. Показали «Журавлиную песнь», «Сильфиду» и «Лебединое озеро». Причем, что интересно, и в прямых эфирах в YouTube – в Казани таким пока не занимались. Правда, финальное гала из-за теракта в «Крокус Сити Холле» отменили.
«Нуриевский фестиваль традиционно сильно растянут во времени. Так сделано не со зла, возможно, это связано с планами других театров, из которых в Казань приглашают артистов. Под них нужно подстраиваться. Но больше двух недель – это неудобно, тем более что главные события – премьера “Грека Зорбы” и гала-концерты Театра имени Якобсона – поставлены в начало и в конец фестиваля. Для гостевой публики это просто невозможный формат, никто на полмесяца ради балетов в Казань не приедет. Думается, лучше было бы сделать фестиваль более компактным. Это привлекло бы к нему больше внимания», – констатировала Екатерина Беляева.
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