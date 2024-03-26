«Афиша не унылая, а качественная»: что предложили публике Нуриевского фестиваля в Казани

Билетов на спектакли, по традиции, уже не осталось – по крайней мере, в свободной продаже

Фото: © «Татар-информ»

Премьера, семь балетов, и два финальных гала-концерта

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля накануне открыл продажу билетов на спектакли XXXVII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева. Само мероприятие, которое проходит ежегодно с 1987 года (имя величайшего танцовщика XX века фестиваль носит с 1993-го, по его собственному разрешению), по традиции, растянется на три недели мая – с 12-го по 29-е.

Билетов на спектакли, также по традиции, уже не осталось – по крайней мере, в свободной продаже. Львиную долю мест в зрительном зале театр заполняет с помощью так называемых уполномоченных представителей по реализации билетов. Так уже давно не делают в других региональных операх. Но Театр имени Джалиля, несмотря на безудержный прогресс в сфере цифровизации Татарстана, упорно держится за эту порочную практику. Впрочем, сейчас не об этом.

Слово «традиции» в данной статье будет появляться неоднократно. Избежать этого не получится, так как все, что связано с Нуриевским фестивалем, крутится вокруг этого понятия. Например, программа фестиваля, которому осталось два года до 40-летнего юбилея, также сформирована традиционно. В ней – восемь балетов и два финальных гала-концерта.

Костяк – шедевры Петра Чайковского «Спящая красавица» (15 мая) и «Лебединое озеро» (23 мая), Людвига Минкуса – «Баядерка» (25 мая) и «Дон Кихот» (27 мая), а также приключенческий бестселлер «Корсар» на музыку Адольфа Адана. Такие балеты составляют основу репертуара любого театра – в Казани они идут в редакциях худрука балетной труппы Владимира Яковлева (исключение – «Лебединое озеро», поставленное когда-то покойным ныне Рафаэлем Саморуковым).

Также в афишу добавлено и два балета, созданных дуэтом композитора Резеды Ахияровой и народного поэта Татарстана Рената Хариса исключительно для Театра имени Джалиля. Это эпическая «Золотая Орда», сделанная еще в 2013 году Георгием Ковтуном, и премьера прошлого года – балет-биография про одного из основоположников русской синологии Никиту Бичурина, при постриге в монахи взявшего имя «Иакинф». Так, собственно, балет, поставленный питерским хореографом Александром Полубенцевым, и называется.

Тем не менее в отличие от прошлого года, когда Нуриев-фест провели словно бы для галочки, на этот раз команда «просвещенного консерватора» Рауфаля Мухаметзянова (он сам так себя называет), который руководит Театром имени Джалиля, страшно сказать, с 1981 года, все-таки украсила афишу двумя знаковыми событиями.

Во-первых, премьерой известного в мире балета на музыку греческого композитора Микиса Теодоракиса «Грек Зорба» в постановке Лорки Мясина, которая откроет фестиваль 12 и 13 мая. А во-вторых, гала-концертами Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона «Вне времени. Хореографические шедевры», которые фестиваль закроют (к сожалению, эти программы, назначенные на 28 и 29 мая, пройдут под фонограмму).

Костяк фестиваля – шедевры Чайковского и Минкуса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Казани до реформаторских замашек Нуриева пока далеко»

То, что Нуриевский фестиваль построил афишу вокруг классики не случайно. «И сам Нуриев как хореограф был автором множества редакций классических балетов и предпочитал старину – “Лебединое озеро”, “Дон Кихот” (можно увидеть в столичном Московском академическом Музыкальном театре, МАМТ), “Спящую красавицу” и другие. Эти балеты можно посмотреть и на фестивале в Казани – правда, не в вычурных редакциях Нуриева», – отметил в комментарии для «Татар-информа» театральный критик и историк балета Арсений Суржа.

По его словам, «проседает в афише современный репертуар, хотя именно Нуриев привел в парижскую Оперá (и вывел в свет) Уильяма Форсайта, Мерса Каннингема, Иржи Килиана – отцов-основателей балета XXI века».

«Но Казани до реформаторских замашек Рудольфа Хаметовича пока далеко, – добавлет критик. – Современные балеты фестиваля чадяще консервативны для казанской публики: соцреалистический “Грек Зорба” (в СССР так ставили в 1930-х), “Иакинф” в постановке 72-летнего мэтра Полубенцева и, наконец, шедевры середины XX века Якобсона. Сложно назвать эти постановки современными – тот же Якобсон уже тысячекратно проверен сценой».

По его словам, единственный балет в программе фестиваля, который можно, хоть и весьма условно, назвать созвучным стилю Нуриева, – это, как ни удивительно, «Золотая Орда».

«Художественная манера Ковтуна в чем-то конгениальна нуриевской. Казанская “Орда” – пример такой же стилистической несдержанности, как и, например, “Спящая красавица” в версии Нуриева, которая в восприятии многих граничит с безвкусицей. Но одно дело пестрядь “Золотой Орды” и другое дело “Спящая красавица” времен Людовика XIV. Так что “Орде”, в отличие от редакций Нуриева, идет пестрота, массовость (в спектакле занят хор) и хореографическая чрезмерность», – резюмирует критик.

«Нуриевский фестиваль традиционно силен в плане изобилия классики, так называемых балетов наследия. И афиша 2024 года не выглядит скучной или унылой. Она вполне себе традиционная, но в этой своей традиционности – качественная. И, что самое главное, в программу включены и гастроли Театра имени Якобсона – очень сильной труппы, которая обладает собственными стилем и репертуаром. И иностранный компонент, по понятным причинам сейчас практически недоступный для наших театров. В этом плане Театр имени Джалиля с премьерой “Грека Зорбы” можно только поздравить», – рассказала «Татар-информу» театровед и балетный критик Екатерина Беляева.

Единственный балет в программе фестиваля, который можно, хоть и весьма условно, назвать созвучным стилю Нуриева, – это, как ни удивительно, «Золотая Орда» Фото: © «Татар-информ»

«Для многих Лорка Мясин – это и есть «Грек Зорба»

Действительно, балет «Грек Зорба» – известная в мире постановка, впервые показанная публике еще в 1988 году в Италии, в театре «Арена ди Верона». Заглавную партию тогда исполнил выдающийся танцовщик Владимир Васильев.

Автором либретто и хореографом балета является Лорка Мясин – сын знаменитого танцовщика и балетмейстера Леонида Мясина (1898-1979), который стал звездой «Русских сезонов Дягилева» после ухода из труппы легендарного Вацлава Нижинского. Он прожил долгую жизнь, много работал в США (Лорка родился в 1944-м в Нью-Йорке) и в театрах Европы, снимался в кино. И оставил после себя огромное балетное наследие, впрочем, редко где сегодня востребованное.

Интересно, что в 1924 году Мясин купил архипелаг из трех островов Ли-Галли близ итальянского Палермо. До конца жизни он его обустраивал, но после его смерти, в 1979 году, наследники продали острова… Рудольфу Нуриеву. Впрочем, к фестивалю в Казани этот общеизвестный факт из биографий двух балетных легенд не имеет никакого отношения...

Лорка Мясин за свою карьеру успел поработать в труппах таких мастодонтов, как Морис Бежар и Джордж Баланчин. Руководил балетом Римской и Варшавской опер, в 1990-м основал Театр Востока в Лодзи. Но, хотя как хореограф он осуществил свыше пятидесяти постановок в разных театрах мира, всемирную известность ему принес именно «Грек Зорба».

В основе либретто – роман Никоса Казандзакиса, который был написан в 1943 году и сделал греческого писателя одним из крупнейших романистов мира. В 1964-м режиссер Михалис Какояннис снял по этому роману фильм с Энтони Куинном в главной роли. Именно к нему Микис Теодоракис и написал музыку. Так как кино весь ХХ век оставалось важнейшим из искусств, знаменитая мелодия «Сиртаки», сойдя с экранов в народ, стала настоящим символом Греции.

Балет на столь подготовленной почве был просто обречен на успех. «В 1987 году я начал копаться в музыке Теодоракиса, выстроил из его мелодий план балета и принес ему. Вышло колоссальное произведение. На премьере 1988 года в театре “Арена ди Верона” хор состоял из 250 человек, в оркестре – 180 музыкантов, на сцене – 100 танцоров. На премьеру пришло 18 тысяч человек», – рассказывал Лорка Мясин в одном из своих интервью.

А в другом он отмечал, что «у меня есть работы, которые я люблю больше, чем “Грека Зорбу”. Просто “Зорба” – это целостность. Для многих Лорка Мясин – это и есть “Зорба”». После триумфальной премьеры в Вероне спектакль был поставлен в театрах Лодзи, Рима, Варшавы, Афин, Софии, Познани, Турина и Вильнюса, его неоднократно показывали на международных фестивалях. Но, как ни странно, в России до сих пор нигде не выпускали. Хотя Мясин в нашей стране уже работал – в 2005-м он возобновил балеты своего отца «Треуголку», «Парижское веселье» и «Предзнаменования» для Большого театра.

«В «Зорбе» зрителям запомнятся и понравятся «Сиртаки»

В столице Татарстана, таким образом, пройдет российская премьера балета, давно вошедшего в золотой фонд этого искусства. Мясин лично приезжал в Казань и работал с артистами. При этом музыкальным руководителем постановки стал питерский дирижер Андрей Аниханов, а художником-постановщиком – московский мастер Виктор Герасименко.

«Уверен, что в “Зорбе” зрителям запомнятся и понравятся именно последние десять минут – те самые “Сиртаки”. Да я и сам бы прилетел в Казань отплясывать под эту мелодию! Уверен также, что “Зорба” хорошо ляжет и на казанскую труппу. У Мясина нет сложных классических форм и виртуозных вариаций – балет построен на народно-сценических танцах а-ля Греция. Мужчины одеты в брюки (вместо привычного трико), девушки в длинных платьях (вместо пачек) и на каблучках (вместо пуантов) – одна лафа. Казанцы могут показать в “Зорбе” яркий темперамент татарских танцовщиков (какой был и у Нуриева), благо эмоциональных танцев в балете Мясина хоть отбавляй», – отметил Арсений Суржа.

«Балет “Грек Зорба” – это известный шедевр Мясина, вполне себе традиционный спектакль, но такой задорный. Зрителям, уверена, он точно понравится. Если им нравится “Золотая Орда”, то “Грек Зорба” тоже зайдет на ура», – добавила Екатерина Беляева.

По ее мнению, если затем Лорка Мясин решит поставить в Казани что-нибудь из шедевров своего отца – это стало бы еще более эпохальным событием, и не только для Татарстана. «Я не знаю, есть ли у него права на использование декораций, например, Пабло Пикассо. Но балеты Леонида Мясина – редкость и на мировых сценах. Это, конечно, преступно и совершенно несправедливо, так как речь идет о безусловных шедеврах», – сказала театровед.

Гала-концерты Театра Якобсона можно назвать главным событием всего Нуриевского фестиваля Фото: yacobsonballet.ru

«В первую очередь рекомендую обратить внимание на гала Театра Якобсона»

«Как бы то ни было, в первую очередь рекомендую обратить внимание на гала Театра Якобсона», – отметила в своем телеграм-канале по поводу афиши Нуриевского фестиваля известный балетный критик Анна Галайда.

Легендарный балетмейстер, мастер малых форм, умер в 1975 году, но созданная им в 1966-м в Ленинграде труппа «Хореографические миниатюры» жива до сих пор – под названием Театра имени Якобсона с успехом выступает не только в Северной столице, но и в других городах в рамках гастрольных туров.

«Якобсон мечтал о том, чтобы театр, основанный им, стал творческой лабораторией, где смогут проявить себя молодые балетмейстеры, композиторы и художники. Поэтому сегодня Театр балета имени Леонида Якобсона под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева сочетает в своем репертуаре наследие основателя труппы, классические спектакли и работы современных хореографов», – сказано на сайте театра.

По данным Театра имени Джалиля, гала-концерты, которые отданы под гастроли этой труппы, будут состоять из известных миниатюр балетмейстера из циклов «Классицизм – Романтизм», «Роден» и других.

Среди миниатюр из цикла «Классицизм – романтизм», которые Театр имени Якобсона покажет в Казани, например, «Па-де-де» и «Полет Тальони» на музыку Моцарта, «Средневековый танец с поцелуями» Прокофьева, «Лебедь» Сен-Санса и «Качуча» Сарасате.

Цикл «Роден» состоит из миниатюр «Вечная весна», «Поцелуй» и «Вечный идол» на музыку Клода Дебюсси, «Отчаянье» и «Экстаз» на музыку Сергея Прокофьева, а также «Паоло и Франческа» и «Минотавр и Нимфа» Альбана Берга.

Для Театра имени Джалиля, в репертуаре которого давно нет одноактных балетов, Гала-концерты столь прославленной труппы, пусть не обижается Мясин, смело можно назвать главным событием всего Нуриевского фестиваля.

Стоит добавить, что для Татарстана Леонид Якобсон, 120-летие которого отмечалось в январе этого года, человек, что называется, не чужой – именно он поставил в театре, тогда еще не носившем имени Джалиля, главный национальный балет – «Шурале» на музыку Фарида Яруллина.

Этот шедевр не сходит со сцены с 1945 года! Более того, это единственный из всех нацбалетов, созданных в нацреспубликах во времена СССР в рамках целенаправленного «культурного строительства», который входит в репертуар не только национального театра, но и Мариинского, куда сам Якобсон этот спектакль перенес еще в 1950-м (а в 1970-м обновил).

Концепция Нуриевского фестиваля предполагает этакий дивертисмент заезжих балетных звезд разного калибра Фото: © «Татар-информ»

«Фишка – участие приглашенных гостей в спектаклях хозяев»

И снова про традиции. Исторически концепция Нуриевского фестиваля, как и у аналогичных слетов во многих региональных театрах, предполагает этакий дивертисмент заезжих балетных звезд разного калибра. Которым за пару репетиций нужно успеть «вписаться» в местные редакции бессмертной классики, и постараться при этом не просто не ударить в грязь лицом, но и показать высший класс. Именно поэтому билеты на фестиваль стоят на порядок дороже, чем не репертуарные спектакли.

Такая концепция, конечно, имеет право на существование. Она хороша и для артистов, которым сегодня по понятным причинам стало некуда ездить. И для театра, который таким образом обогащает кассу. И для местной публики, которая получает шанс увидеть в Казани прим и премьеров Большого или Мариинки. По ощущениям – это как сходить на выездную выставку того же Эрмитажа. Тоже способ прикоснуться к прекрасному…

Как сообщил Театр имени Джалиля, в фестивальных спектаклях этого года примут участие «солисты ведущих театров России и зарубежья» – Большого и Мариинского театров, Музтеатра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Башкирского и Челябинского театров, и Московского театра имени Наталии Сац. Для подтверждения международного статуса фестиваля, ожидается участие артистов Венгерской государственной Оперы, Большого театра Варшавы (Teatr Wielki Opera Narodowa), а также Казахского национального театра имени Абая.

Но кто осчастливит Казань своими талантами в этом году, пока неизвестно. «Нуриевский фестиваль в Казани (не путать с Нуреевским в Уфе) объявил программу. Но – без составов, хотя обычно его фишка – участие приглашенных гостей в спектаклях хозяев», – добавила по этому поводу Анна Галайда. Составы исполнителей на каждый балет театр (и как тут снова не вспомнить про традиции!) объявит позже. Поэтому покупать билеты на балеты с «котами в мешке» – приключение, ежегодно предлагаемое зрителям.

Это уже вызвало вопросы в соцсетях. В комментариях в ВК люди пишут, например, «нам принципиально, на кого купить билеты». «Хотелось бы до старта продаж знать, за кого платить». «Выложите, пожалуйста, составы! Билеты явно дороже обычных, людям нужно знать, кто и когда танцует».

«Казань проводит фестиваль выигрышных имен – Нуриев, Чайковский, архимандрит Иакинф, Зорба… Афиша, что называется, верняк. Когда в афише Чайковский + Нуриев + солисты Большого или Мариинского – о продаже билетов театру можно не думать. Как можно и не думать над разнообразием афиши – зрители все равно пойдут», – отмечает Арсений Суржа.

«Формат, когда в собственные спектакли театра приглашаются столичные звезды, хорош для кассы, но это ноль для развития фестивального движения. Возможно, было бы правильнее формировать программы несколько иначе, например, приглашать в Казань другие региональные театры, чтобы они привозили собственные сильные спектакли. В Чебоксарах, например, так уже стали делать. Это бы точно было интересно для зрителей», – говорит Екатерина Беляева. Добавляя, что пока такой традиции в региональных оперных, к сожалению, просто не сложилось.

«Когда в афише Чайковский + Нуриев + солисты Большого или Мариинского – о продаже билетов театру можно не думать. Как можно и не думать над разнообразием афиши» Фото: © «Татар-информ»

«Лучше было бы сделать фестиваль более компактным»

Однако главным минусом Нуриевского фестиваля многие эксперты считают даже не это, а его тайм-лайн. Надо ли растягивать мероприятие, пусть и названное в честь самого знаменитого татарина на планете, на три недели? Правда, оперный Шаляпинский фестиваль, который в Театра имени Джалиля проводят в феврале, занимает почти весь месяц. Однако, например, XXII фестиваль в честь Галины Улановой, концепция которого схожа с Нуриевским, в Йошкар-Оле займет чуть больше недели – с 25 марта до 2 апреля. А вместит пять классических балетов (с теми же приглашенными звездами), и два вечера с премьерой «Весны священной» на музыку Игоря Стравинского. В Чебоксарах XXVIII Международный балетный фестиваль пройдет с 5 по 14 апреля.

XXIV Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева (в Уфе его фамилию пишут через букву «е») в Башкирском театре, где он когда-то начинал свой путь к вершинам, в этом году прошел с 17 по 23 марта. Показали «Журавлиную песнь», «Сильфиду» и «Лебединое озеро». Причем, что интересно, и в прямых эфирах в YouTube – в Казани таким пока не занимались. Правда, финальное гала из-за теракта в «Крокус Сити Холле» отменили.

«Нуриевский фестиваль традиционно сильно растянут во времени. Так сделано не со зла, возможно, это связано с планами других театров, из которых в Казань приглашают артистов. Под них нужно подстраиваться. Но больше двух недель – это неудобно, тем более что главные события – премьера “Грека Зорбы” и гала-концерты Театра имени Якобсона – поставлены в начало и в конец фестиваля. Для гостевой публики это просто невозможный формат, никто на полмесяца ради балетов в Казань не приедет. Думается, лучше было бы сделать фестиваль более компактным. Это привлекло бы к нему больше внимания», – констатировала Екатерина Беляева.