На Петербургском экономическом форуме заключили соглашения на сумму 5,6 трлн рублей
На полях юбилейного Петербургске международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашения на сумму 5,6 трлн рублей. Об этом РИА Новости заявил советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов», – сказал он, отметив, что оглашаются лишь те цифры, которые не являются коммерческой тайной.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Тема этого года: «Новый мир – новые возможности».
Выступая на форуме 17 июня глава российского государства Владимир Путин призвал предпринимателей инвестировать в отечественные проекты, чтобы добиваться экономического и производственного сувернитета России во всех направлениях.