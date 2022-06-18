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Экономика
18 июня 2022  15:26

На Петербургском экономическом форуме заключили соглашения на сумму 5,6 трлн рублей

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 На полях юбилейного Петербургске международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашения на сумму 5,6 трлн рублей. Об этом РИА Новости заявил советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов», – сказал он, отметив, что оглашаются лишь те цифры, которые не являются коммерческой тайной. 

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Тема этого года: «Новый мир – новые возможности».

Выступая на форуме 17 июня глава российского государства Владимир Путин призвал  предпринимателей инвестировать в отечественные проекты, чтобы добиваться экономического и производственного сувернитета России во всех направлениях.

 

 

#ПМЭФ #экономика
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