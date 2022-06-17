«Дома надежнее»: Путин призвал предпринимателей инвестировать в Россию

Президент России Владимир Путин призвал российских бизнесменов инвестировать в развитие своей родной страны, отметив, что «дома надежнее». Об этом глава государства заявил во время своего выступления на полях ПМЭФ.

«Последние события только подтвердили то, о чем постоянно говорил раньше. Дома – надежнее! Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов», – обратил внимание российский лидер.

Он выразил уверенность в том, что настоящий прочный успех и чувство самоуважения приходит тогда, когда ты связываешь свою жизнь, свое будущее и будущее своих детей со своей Родиной.

«Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требущих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь», – сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 15 по 18 июня. Тема этого года: «Новый мир – новые возможности»