Путин: Без суверенитета Россия будет производить только энергоресурсы, седла и пеньку

Если у России не будет суверенитета, то в недалеком будущем она будет все покупать и производить только энергоресурсы, седла и пеньку. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ сказал Президент РФ Владимир Путин.

Так он прокомментировал вопрос о том, насколько плохо то, что ряд зарубежных компаний ушли из России, из-за чего привычные товары и материалы исчезают на внутреннем рынке.

«Всегда при принятии решений нужно вычленять главное. Что для нас главное? Быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее или иметь упаковку сегодня? — сказал глава государства. — Если у нас не будет суверенитета, в недалеком будущем мы будем все покупать и будем производить только нефть, газ, пеньку, седла и продавать кругляк за границу».

Путин подчеркнул, что вопрос не в импортозамещении, а в том, чтобы сформировать собственные возможности, основанные на развитии образования, науки и на новых перспективных школах.

«Ведь упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут, но нам никогда не давали и не дадут критически важных технологий. Ведь этого не давали и раньше, несмотря на безоблачные отношения с западными партнерами в предыдущие десятилетия. Ведь в этом вся проблема. А когда мы начинаем отстаивать свои права, нам тут же ввинчивают санкции и ограничения», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что, развив собственную базу, можно будет произвести все те товары, производители которых ушли из России из-за проведения спецоперации и санкций. Кроме того, освободившиеся ниши могут заполнить не только собственные производства, но и партнеры из других стран.