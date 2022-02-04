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Политика
4 февраля 2022  21:22

На переговорах с Путиным Макрон надеется дать импульс деэскалации на Украине

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Во время переговоров с Президентом России Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон планирует придать импульс деэскалации обстановки на Украине, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Елисейский дворец.

Макрон посетит Россию 7 февраля, а затем сразу же отправится на Украину. Как говорится в заявлении, во время встречи с Путиным он планирует воспользоваться наработками, достигнутыми в январе в рамках обсуждения ситуации на востоке Украины. Также он намерен обсудить демилитаризацию в регионе и сделать обстановку менее угрожающей.

В течение семи дней президенты России и Франции трижды созванивались по телефону. Темами их переговоров становились Украина и гарантии безопасности.

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #рабочий визит
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