news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
4 февраля 2022  06:58

Путин и Макрон вновь обсудили Украину и гарантии безопасности

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел третий за неделю телефонный разговор с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Стороны вновь обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также гарантиям безопасности. Данная беседа состоялась по инициативе Парижа.

«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Московского Кремля.

Помимо этого, президенты обменялись мнениями о текущем состоянии дел, контактах с международными партнерами, в том числе касающихся председательства Франции в совете ЕС.

Затронув обстановку на Украине, Владимир Путин подчеркнул провокационный характер заявлений и действий Киева, «идущих вразрез с минскими договоренностями».

Предыдущие переговоры лидеров России и Франции состоялись 28 и 31 января. Также ранее Макрон заявил, что рассматривает возможность посещения Москвы.

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #гарантии безопасности
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное