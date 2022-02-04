AFP: Макрон планирует посетить Россию 7 февраля

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается 7 февраля посетить Россию, а на следующий день, 8 февраля, — Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

«Макрон направится в Россию в понедельник, на Украину — во вторник», — отмечается в сообщении AFP, которое ссылается на пресс-службу Елисейского дворца.

Ранее, 2 февраля, Макрон заявил, что не исключает возможности своего визита в Москву. На следующий день, 3 февраля, состоялись телефонные переговоры Президента Франции и его российского коллеги Владимира Путина. Этот разговор стал третьим за неделю — до этого лидеры общались 28 и 31 января.

В ходе беседы Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и выдвинутые Россией предложения по гарантиям безопасности. В том числе был затронут вопрос о статусе Донбасса.