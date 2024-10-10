На передовую — с друзьями: три друга из Зеленодольска подписали контракт в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережные Челны приезжают жители других городов России, чтобы подписать контракт на военную службу с Министерством обороны РФ. Порой даже не поодиночке. Например, друзья из Зеленодольска решили отправиться в действующую армию вместе. «Как без нас? Нас там не хватает», — объяснили они свой поступок.

Военнослужащий с позывным Кок уже бывал в зоне спецоперации, находился там до истечения срока контракта. Он пошутил, что отдохнул, теперь можно и обратно. Родным о своем решении сообщил сразу.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Я с ними посовещался вообще изначально — стоит, не стоит. Они говорят: „Думай сам! “ . Вот я подумал, а они просто меня поддержали. Друзья поехали. Говорят уже: „Мы едем уже 100 процентов, а ты думай пока “ . Вот я думал-думал. Если друзья едут, вместе веселее будет», — рассказал военный.

Живет Кок в Зеленодольске. В Челны приехал вместе с двумя друзьями, чтобы подписать контакт на военную службу. Они рассчитывают, что будут служить вместе.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы приехали сюда сами из Зеленодольска втроем. Вот решили подписать контракт. У нас тоже свой куратор. Приехали с друзьями, подписали контракт. Всё хорошо», — заметил он.

Друзья рассказали, что в Челны они приехали утром. Их сразу отвезли на медосмотр в поликлинику №7. К врачам попали без очередей, их сопровождал медработник.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Нормально приехали. Прошли медосмотр быстро. В принципе всё», — поделился подробностями военный.

Тем, кто подпишет контракт, в Татарстане полагается единовременная выплата в размере до 2 млн рублей. Оформление и прохождение медкомиссии занимают не более одного дня. Перед тем, как отправиться на передовую, новобранцы проходят боевое слаживание, им выдают экипировку.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру