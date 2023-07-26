На «Пастернаковских чтениях» создадут архитектурные объекты для Менделеевска

Первый международный фестиваль «Пастернаковские чтения» выиграл грант Фонда культурных инициатив при Президенте России на сумму 5 млн рублей. Эти средства направят на проект «Химия слова», в рамках которого пройдут три творческие лаборатории. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила организатор события Мария Гальперина.

В одной из лабораторий будут трудиться юные архитекторы. За время фестиваля они разработают проекты, которые позднее станут украшением города.

В лаборатории нового краеведения команда молодых режиссеров создаст театральную постановку в формате site-specific с участием юных актеров. Показы состоятся во время фестиваля, а впоследствии она войдет в туристическую программу города.

Заключительная, образовательная лаборатория пройдет для специалистов культурных учреждений города и республики. Каждую из лабораторий посетят федеральные эксперты, известные скульпторы, художники, актеры и режиссеры.

С 15 по 17 сентября в Менделеевске пройдет фестиваль «Пастернаковские чтения», который в этом году стал международным. На нем ждут гостей не только из России, но и из Казахстана, Южной Кореи, Китая и других стран.