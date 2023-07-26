На «Пастернаковские чтения» в Менделеевск приедут гости из Южной Кореи, КНР и Казахстана

Радмир Беляев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет под эгидой ЮНЕСКО с 15 по 17 сентября в Менделеевске. В этом году он получил международный статус и ожидает гостей из Казахстана, Южной Кореи, Китая и других стран. Планируется, что «Пастернаковские чтения» станут одной из визитных карточек города, отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это пример того, как, сохраняя историю, города могут развиваться», – подчеркнул Беляев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На фестивале, который соберет пастернаковедов со всей страны, покажут архивные фотографии Бориса Пастернака во времена его жизни в Менделеевске.

К «Пастернаковским чтениям» в Менделеевске соорудили новое арт-пространство – купол «Атмосфера» площадью 706 квадратных метров и вместимостью в 353 человек. После проведения фестиваля арт-объект планируется использовать как новое пространство для творчества.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Строительство арт-парка и проведение международного фестиваля дадут новый импульс для появления новых городских проектов, привлекая больше туристов, убежден Беляев.

«К сожалению, у нас не так много мероприятий, посвященных поэзии в городе. Для Менделеевска это первый международный опыт организации таких фестивалей», – пояснил он, подчеркнув, что сегодня основная задача – определить культурный код Менделеевска.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Напомним, Борис Пастернак жил в Менделеевске 1916-1917 годах. Писатель прибыл в город по приглашению ученого и биохимика Бориса Збарского, где трудился на Ушковском заводе.