Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На «Пастернаковские чтения» в Менделеевск приедут гости из Южной Кореи, КНР и Казахстана
Фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет под эгидой ЮНЕСКО с 15 по 17 сентября в Менделеевске. В этом году он получил международный статус и ожидает гостей из Казахстана, Южной Кореи, Китая и других стран. Планируется, что «Пастернаковские чтения» станут одной из визитных карточек города, отметил глава Менделеевского района Радмир Беляев на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Это пример того, как, сохраняя историю, города могут развиваться», – подчеркнул Беляев.
На фестивале, который соберет пастернаковедов со всей страны, покажут архивные фотографии Бориса Пастернака во времена его жизни в Менделеевске.
К «Пастернаковским чтениям» в Менделеевске соорудили новое арт-пространство – купол «Атмосфера» площадью 706 квадратных метров и вместимостью в 353 человек. После проведения фестиваля арт-объект планируется использовать как новое пространство для творчества.
Строительство арт-парка и проведение международного фестиваля дадут новый импульс для появления новых городских проектов, привлекая больше туристов, убежден Беляев.
«К сожалению, у нас не так много мероприятий, посвященных поэзии в городе. Для Менделеевска это первый международный опыт организации таких фестивалей», – пояснил он, подчеркнув, что сегодня основная задача – определить культурный код Менделеевска.
Напомним, Борис Пастернак жил в Менделеевске 1916-1917 годах. Писатель прибыл в город по приглашению ученого и биохимика Бориса Збарского, где трудился на Ушковском заводе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»